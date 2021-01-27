Крім того, YouTube заборонив заробляти гроші на відеохостингу адвокату Трампа Рудольфу Джуліані

YouTube заблокував канал 45-го президента США Дональда Трампа на невизначений термін. Вперше обмеження були введені 12 січня через штурм Капітолію прихильниками Трампа.

Читайте такожYouTube заблокував акаунт Трампа«У зв'язку з побоюваннями можливого насильства обмеження щодо каналу Дональда Трампа залишаються. Ми уважно відстежуємо розвиток подій", - сказав представник відеохостингу виданню Politico. Крім того, YouTube заборонив заробляти гроші на відеохостингу адвокату Трампа Рудольфу Джуліані, передає kommersant.

Блокування акаунту Трампа на YouTube

YouTube заблокував канал 45-го президента на тиждень 12 січня і продовжив обмеження ще на тиждень 19 січня.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні протестувальники захопили будівлю Капітолію. Демонстранти відмовилися визнавати підсумки виборів, за якими переміг демократ Джо Байден. Зараз через заворушення Конгрес США розглядає питання про імпічмент Дональда Трампа за звинуваченням у навмисному провокуванні повстання.

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Автор: УНІАН