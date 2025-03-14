Малюк перебуватиме в розпліднику, доки не досягне приблизно 1,5 метра в довжину.

У сіднейському акваріумі SEA LIFE зняли на відео народження дитинчати акули-няньки. У штаті Новий Південний Уельс вони перебувають під загрозою зникнення через надмірний вилов риби та знищення їхнього середовища існування.

Як повідомляється на сайті акваріума, Арчі народився ще 15 листопада, однак досі живе у спеціалізованих басейнах. Його матір'ю є акула на ім'я Мері-Лу, а от батька визначити складніше - в океанаріумі є три акули-самці: Мердок, Тріо та Наполеон. ДНК Арчі протестують, коли він підросте та зміцніє.

В SEA LIFE розповіли, що малюк одразу після народженя поплив поруч з однією з дорослих акул. Це вдалося зняти команді акваріумістів, які саме перебували у Акулячій долині. У чотири місяці Арчі в довжину сягає 74 сантиметри. Очікується, що він буде рости приблизно на 30 сантиметрів щороку, доки не досягне 3,2 метра в довжину.

Очільник кураторської ради сіднейського акваріума Бен Б'юкенен сказав, що це величезна подія не лише для SEA LIFE, а й для збереження морської флори та фауни по всій Австралії:

"Стати свідком народження сірої акули-няньки, що перебуває під загрозою зникнення, - неймовірно рідкісне явище, а можливість зняти його на відео робить його ще більш особливим. Хоча ми хотіли б представити Арчі нашим гостям, його здоров'я та розвиток залишаються нашим головним пріоритетом".

Інші цікаві новини про акул

Як раніше повідомляв УНІАН, дослідникам з Австралії вдалося зняти тихоокеанську полярну акулу, яка плавал на глибині 1,400 метрів. Це сталося під час експедиції до жолобу Тонга.

Також вчені заявляли, що змогли задокументувати випадок, коли вагітну акулу з'їв більший хижак. На їхню думку, це могла зробити акула, яка відноситься до іншого виду.

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