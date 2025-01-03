Їм вдалося побачити її пащу.

Австралійські дослідники зняли на відео тихоокеанську полярну акулу, яка плаває на глибині 1,400 метрів.

У вересні Центр глибоководних досліджень Minderoo UWA провів експедицію до жолобу Тонга, що знаходиться в південній частині Тихого океану. На приманку виплила акула розміром 3,6 метрів. Встановлена камера дозволила дослідникам побачити внутрішню частину її пащі:

"Ідеально пристосовані до тиску і температури холодних темних глибин, тихоокеанські акули-сплячки харчуються різноманітними морськими мешканцями - рибою, кальмарами, восьминогами, крабами та креветками".

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Раніше повідомлялося, що група вчених, які працюють над можливостями продовження життя людини, картувала геном гренландської акули.

А в Албанії рибалки знайшли примарну білу глибоководну акулу, яка має рідкісне генетичне захворювання.

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