'Цинічне вбивство': Путін зробив заяву про ліквідацію Алі Хаменеї

Путін заявив, що ліквідація Хаменеї "порушила всі норми міжнародного права".

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував ліквідацію верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Як пише ТАСС, Путін висловив співчуття президенту Ірану Масуду Пезешкіану у зв'язку зі смертю Хаменеї, телеграма опублікована на сайті Кремля.

Путін назвав ліквідацію Хаменеї "цинічним вбивством з порушенням всіх норм людської моралі та міжнародного права".

Він заявив, що в Росії Хаменеї будуть пам'ятати як "видатного державного діяча, який зробив величезний внесок у розвиток відносин між двома країнами".

Він також висловив "співчуття і підтримку" родичам Хаменеї, уряду і народу Ірану.

Про можливу допомогу Ірану, як одному з небагатьох союзників РФ, Путін не згадав.

Ліквідація Алі Хаменеї - подробиці

Іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера країни Алі Хаменеї в неділю вранці, через кілька годин після того, як чиновники США та Ізраїлю заявили про його загибель. Повідомляється, що ізраїльські винищувачі скинули 30 бомб на резиденцію Хаменеї, зруйнувавши її дощенту.

Як пишуть ЗМІ, Центральне розвідувальне управління США місяцями стежило за Хаменеї, щоб в результаті вказати Ізраїлю ідеальне місце і час для його ліквідації.

