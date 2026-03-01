Потрібні пункти вербування іноземців по світу: Флеш про план поповнення лав ЗСУ

Військовим на передовій платять чималу суму грошей за мірками багатьох країн, тому іноземці могли б погодитися воювати.

Україні потрібні пункти вербування іноземців по світу для поповнення лав ЗСУ і система роботи з іноземцями.

Про це заявив у Телеграм-каналі радник міністра оборони, фахівець із систем РЕБ та звʼязку Сергій (Флеш) Бескрестнов. "Нам потрібно залучати до війни більше іноземців, якщо наші людські ресурси обмежені. Ми платимо солдатам на нулі величезну суму за мірками багатьох країн. Нам потрібні пункти вербування по світу і система роботи з іноземцями тут. Зараз це все є, але працює погано в плані масштабів, швидкості роботи і відбору", - заявив він.

Водночас, Бескрестнов підкреслив, що це не система найманців:

"Це все іноземці, які підписують контракт із ЗСУ і служать у ЗСУ, отримуючи заробітну плату і надбавки, як це прийнято в ЗСУ".

Мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого міністр оборони Михайло Федоров заявив, що вже напрацьовано комплексний план щодо розв'язання проблем з самовільним залишенням частин (СЗЧ) військовослужбовцями і мобілізацією. Один із варіантів розв'язання нинішніх проблем полягає у більшому залученні іноземних громадян до війська.

Як зазначив Федоров, було проведено сотні зустрічей, різних брифінгів, інтерв'ю з експертами, військовими для того, щоб проаналізувати ефективність і "випробувати на міцність" цей план. У тому числі, він здійснив поїздку на фронт, де зустрівся з командирами корпусів, бригад і відвідав різні угруповання. Під час цих зустрічей міністр задавав багато питань щодо бачення як треба вирішувати ситуацію і які є відповідні пропозиції.

