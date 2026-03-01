Іран призначив тимчасового Верховного лідера після смерті Хаменеї

Тимчасова рада буде керувати країною до обрання постійного лідера.

Іран призначив аятолу Алірезу Арафі тимчасово виконуючим обов'язки верховного лідера країни після ліквідації Алі Хаменеї, пише Times of Israel.

Аятолла Аліреза Арафі був призначений членом тимчасової ради, відповідальним за виконання обов'язків Верховного лідера під час перехідного періоду.

"Рада з визначення доцільності обрала аятолу Алірезу Арафі членом тимчасової керівної ради", – йдеться в повідомленні прес-секретаря ради Мохсена Дехнаві на X.

Тимчасова рада, до складу якої також увійдуть президент і глава судової влади, буде керувати країною до тих пір, поки Асамблея експертів "якнайшвидше не обере постійного лідера".

Раніше ЗМІ писали, що в перехідний період Іран очолять президент Масуд Пезешкіан, глава судової влади Голям Хоссейн Мохсені-Еджеї, а також один з членів Ради вартових конституції.

Аліреза Арафі - що про нього відомо

Аліреза Арафі - іранський шиїтський священнослужитель.

До Ісламської революції він був проповідником і письменником. З 2009 по 2018 рік Арафі очолював Інститут "Алмосафа" - релігійний освітній центр, що займається "поширенням ідеології Ісламської Республіки". Арафі стверджує, що за 8 років роботи в Інституті "Алмосафа" їм вдалося навернути до шиїзму 50 мільйонів людей.

Арафі рішуче виступає проти атеїзму і християнства (особливо домашніх церков в Ірані), які він вважає формами ідолопоклонства.

Ліквідація Алі Хаменеї

Іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера країни Алі Хаменеї в неділю вранці. Він правив Іраном протягом 37 років.

Повідомляється, що ізраїльські винищувачі скинули 30 бомб на резиденцію Хаменеї, зруйнувавши її дощенту.

У відповідь на загибель Хаменеї Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв "найжорстокішу наступальну операцію в історії" проти американських та ізраїльських баз.

