Збили 132 іранські ракети і 195 безпілотників: які системи ППО використовують ОАЕ

ОАЕ використовують багаторівневу мережу протиповітряної оборони.

Під час атак Ірану Об'єднані Арабські Емірати змогли перехопити 132 з 137 іранських балістичних ракет і 195 безпілотників, використовуючи багаторівневу мережу протиповітряної оборони. Як пише Wionews, такі системи, як THAAD, Patriot PAC-3 і Pantsir-S1 успішно нейтралізували загрози, обмеживши наслідки незначними матеріальними збитками.

Відзначається, що в ході атаки було виявлено 137 балістичних ракет і 209 безпілотників, націлених на територію країни. Сили ППО ОАЕ успішно знищили 132 балістичні ракети і 195 безпілотників до того, як вони досягли своїх цілей. За даними чиновників, п'ять ракет без шкоди впали в море, а 14 безпілотників заподіяли лише незначні матеріальні збитки.

Протиракетний щит THAAD

Для протидії висотним балістичним загрозам ОАЕ значною мірою покладаються на американську систему протиракетної оборони THAAD (Terminal High Altitude Area Defence). ОАЕ стали першим міжнародним замовником, який розгорнув цей передовий протиракетний щит для захисту своєї критично важливої інфраструктури.

Відео дня

Patriot PAC-3 для середніх висот

Для перехоплення цілей на нижчих висотах військові ОАЕ використовують кілька батарей зенітних ракетних комплексів Patriot PAC-3 по всій країні. Ці системи відстежують і знищують тактичні балістичні ракети і ворожі літаки, що діють на середніх висотах.

Pantsir-S1 для боротьби з безпілотниками

Для боротьби з низьколітаючими роями безпілотників ОАЕ використовують поставлену Росією систему протиракетної оборони "Панцир-С1". Ця високомобільна установка поєднує в собі скорострільні гармати і ракети малої дальності для знищення цілей, які не помітні на основних радіолокаційних екранах.

Додавання південнокорейської ЗРК M-SAM

ОАЕ нещодавно розширили свою багаторівневу мережу, придбавши південнокорейські системи Cheongung II (M-SAM). Цей перехоплювач середньої дальності спеціально націлений на ворожі літаки і високоточні боєприпаси, додаючи ще один рівень безпеки повітряного простору.

Іран завдав ударів по ОАЕ

На тлі ударів США та Ізраїлю по Ірану і вибухів в ОАЕ після відповідних атак Тегерана Міжнародний аеропорт Дубая призупинив роботу на невизначений час.

Також повідомлялося, що іранський дрон-камікадзе типу Shahed потрапив у будівлю міжнародного аеропорту Дубая.

В результаті попадання дрона в аеропорт є постраждалі – травми отримали четверо співробітників. Їм була надана невідкладна медична допомога.

Вас також можуть зацікавити новини: