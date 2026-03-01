Винищувачі, дрони та 'Томагавки': у США розкрили, чим били по Ірану

Вперше були використані ударні безпілотники-камікадзе, створені за зразком іранських "Шахедів".

28 лютого Сполучені Штати застосували для ударів по Ірану цілий ряд озброєнь, включаючи крилаті ракети "Томагавк", винищувачі-невидимки і недорогі ударні безпілотники-камікадзе, створені за іранськими зразками. Як пише Reuters, Центральне командування США (CENTCOM) опублікувало фотографії та відео ракет Tomahawk, винищувачів F-18 і F-35, а також подробиці ударів по Ірану в рамках операції "Епічна лють".

Дрони-камікадзе

Військові США заявили, що використовували безпілотники-камікадзе, які, судячи з фотографій, опублікованих Пентагоном, виглядають ідентично новим безпілотникам LUCAS (Low-Cost Unmanned Combat Attack System), що виробляються компанією Spektreworks з Фенікса, штат Арізона.

Це перший випадок, коли CENTCOM використовувало ударні безпілотники-камікадзе, створені за зразком іранських безпілотників Shahed, заявили в Пентагоні.

Ціна LUCAS становить близько 35 000 доларів за штуку. Безпілотники стали все більш важливою частиною війни, оскільки вторгнення Росії в Україну підштовхнуло США та інші країни до нової стратегії, відомої як "доступна маса" – наявність великої кількості відносно дешевої зброї напоготові.

Ракети Tomahawk

Ракета Tomahawk Land Attack – це крилата ракета великої дальності, яка зазвичай запускається з моря для ураження цілей під час глибоких ударних операцій. Високоточна крилата ракета Tomahawk може вражати цілі на відстані до 1600 км, навіть у сильно захищеному повітряному просторі. Довжина ракети становить 6,1 метра, розмах крил – 2,5 метра, а вага – близько 1510 кг.

Військові сили США і союзників проводили льотні випробування ракет Tomahawk з GPS-навігацією і використовували їх в оперативній обстановці, в тому числі при запуску ракет Tomahawk ВМС США і Великобританії по позиціях повстанців-хуситів в Ємені.

Винищувачі

Центральне командування США також опублікувало фотографії та відеоматеріали, що демонструють використання винищувачів F/A-18 і F-35 в ударах по Ірану.

F-35 – це винищувач-невидимка п'ятого покоління, здатний ухилятися від виявлення радарами і нести високоточні боєприпаси. F-18 – це багатоцільовий винищувач, здатний виконувати як завдання "повітря-повітря", так і "повітря-земля", несучи різні бомби і ракети.

F-35 можуть нести широкий спектр ракет, наприклад, здатних виявляти і знищувати радіолокаційні установки, щоб засліпити противника. Ці літаки також використовуються ВПС Ізраїлю.

Операція США проти Ірану

28 лютого 2026 року розпочалася масштабна військова операція США та Ізраїлю проти Ірану. Основними цілями стали системи ППО, ракетні комплекси, резиденція керівництва країни. Повідомляється, що протягом 12 годин США завдали по Ірану майже 900 ударів.

В результаті загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї і кілька його найближчих прихильників.

