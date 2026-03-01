Іран завдав ракетних ударів по військових базах Британії в одній з країн ЄС

300 британських військових перебували поблизу цілей у Бахрейні.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі повідомив, що дві ракети з Ірану були випущені в напрямку Кіпру, де знаходяться британські військові бази. Про це пише The Independent.

"Ми майже впевнені, що вони не були націлені на наші бази", - зауважив він.

Однак Гілі наголосив, що "це показує, наскільки безрозбірливою" є іранська відплата.

Відео дня

За його словами, 300 британських військових перебували поблизу цілей у Бахрейні.

"Деякі з них були за кілька сотень метрів від місця ракетного удару", - сказав міністр.

У The Independent зазначили, що Гілі виступив у ранковому ефірі на наступний день після того, як премʼєр-міністр Кір Стармер повідомив, що Велика Британія віддала наказ "літакам у небі" над Близьким Сходом про проведення оборонних операцій.

Він також повторив заклики премʼєр-міністра припинити ракетні удари, "відступити від своїх дедалі більш неконтрольованих безрозбірливих атак у регіоні" та "відмовитися від своїх програм озброєння".

"Це сталося після того, як США та Ізраїль розпочали серію ракетних ударів по Ірану в рамках превентивних дій, спрямованих на знищення військової інфраструктури та керівництва країни, включаючи верховного лідера аятолу Хаменеї", - додали у матеріалі.

Крім того, Гілі, коментуючи ліквідацію лідера Ірану, наголосив:

"Мало хто буде оплакувати смерть аятоли".

Також він нагадав про 20 терористичних замахів на вулицях Британії, які організував Іран, смерть десятків тисяч своїх громадян та постачання 50 тисяч дронів до РФ для атак на Україну.

"Не помиліться, це режим, який переслідує інші країни і якому ніколи не можна дозволити мати ядерну зброю... Ніхто, хто бачив, як Іран погрожує нам і підтримує тероризм у всьому світі, є джерелом нестабільності в регіоні та розробляє програму створення ядерної зброї, не може сумніватися в характері цього режиму та загрозі, яку він становить", - заявив Гілі.

Коли у нього запитали, чи є дії США законними, він відповів:

"Це повинні визначити і пояснити США. Це не моя справа, як міністра оборони Великої Британії, я тут, щоб говорити від імені Великої Британії. Я можу говорити про нашу дуже активну участь у скоординованій обороні в усьому регіоні".

За його словами, "все, що робить Велика Британія, відповідає міжнародному праву".

Говорячи про роль операції Великої Британії, Гілі сказав:

"Коли наші британські літаки вилітають з Катару, вони захищають від будь-яких ракет або дронів, спрямованих на Катар. Коли вони вилітають з Кіпру, вони роблять те саме для Кіпру. Але, звісно, коли наші літаки знаходяться в повітрі і бачать ракети або дрони, спрямовані на інші країни, вони їх збивають. Тому, коли я говорю про роль Великої Британії у зміцненні регіональної стабільності в рамках скоординованих регіональних оборонних операцій, я маю на увазі саме це".

Війна США з Іраном - останні новини

Раніше аналітик CNN попередив, що Іран може відповісти США масштабними терористичними атаками. Він зазначив, що іранський режим намагався вбити окремих осіб у США, але завжди утримувався від планування масштабніших атак.

"Аналогія така: найнебезпечніша тварина в режимі атаки - це поранена тварина, а тут ми маємо режим, який майже нічого не має втрачати", - наголосив аналітик.

Водночас заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов заявив, що Іран вже не зможе передати Росії балістичні ракети для війни проти України. Також він пояснив, наскільки події на Близькому Сході є важливими для України.

Вас також можуть зацікавити новини: