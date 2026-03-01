Трамп розпочав операцію проти Ірану під тиском двох країн, - WP

За оцінками американської розвідки, безпосередньої загрози не було, але союзники стверджували, що зараз саме час завдати удару.

Президент Дональд Трамп розпочав широкомасштабну атаку на Іран після багатотижневих зусиль двох союзників США на Близькому Сході – Ізраїлю та Саудівської Аравії. Про це пише The Washington Post з посиланням на свої джерела.

За словами чотирьох осіб, наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом останнього місяця неодноразово дзвонив Трампу на приватні телефони, виступаючи за напад США. Тим часом прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху продовжив свою давню публічну кампанію за удари США.

Під час переговорів з американськими офіційними особами саудівський лідер попередив, що Іран стане сильнішим і небезпечнішим, якщо Сполучені Штати не завдадуть удару зараз, повідомили джерела.

Позицію Мухаммеда підтримав його брат, міністр оборони Саудівської Аравії Халід бін Салман, який в січні провів закриті зустрічі з американськими офіційними особами у Вашингтоні і попередив про негативні наслідки відмови від нападу.

Ці спільні зусилля підштовхнули Трампа віддати наказ про масштабну повітряну кампанію проти іранського керівництва і армії, яка в першу ж годину призвела до загибелі Хаменеї і декількох інших високопоставлених іранських чиновників.

"При цьому атака відбулася, незважаючи на оцінки американської розвідки про те, що іранські сили навряд чи будуть представляти безпосередню загрозу для материкової частини США протягом наступного десятиліття. Ця операція стала відходом від багаторічної практики США утримуватися від повномасштабних зусиль по поваленню режиму країни з населенням понад 90 мільйонів чоловік. Це також ознаменувало різкий зсув у порівнянні з попередніми військовими операціями Трампа, які досі були набагато більш вузькими за масштабом", - зазначає видання.

Чи була безпосередня загроза?

Раніше в суботу Трамп заявив, що Сполучені Штати зіткнулися з "неминучою загрозою з боку іранського режиму". Тегеран продовжував працювати над створенням ядерної зброї і розробкою "ракет великої дальності, які... незабаром можуть досягти території США".

Однак обидва ці твердження є спірними. Сам Трамп категорично стверджував, що США "знищили" ядерну програму Ірану авіаударами минулого літа. Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що немає жодних доказів того, що Іран відновив свою програму збагачення урану після цих ударів або що у нього є активний план зі створення бомби. У торішній оцінці Розвідувальне управління Міністерства оборони США не навело жодних ознак того, що Іран приступає до розробки міжконтинентальної балістичної ракети. Якби він вирішив це зробити, заявило Розвідувальне управління, на це знадобилося б десять років.

Удар на випередження

На брифінгу у вівторок держсекретар Марко Рубіо вказав законодавцям, що терміни і цілі місії визначалися тим фактом, що Ізраїль збирався атакувати за участю або без участі Сполучених Штатів, за словами одного з джерел.

"Таким чином, єдиним питанням, що залишилося, мабуть, було те, чи почнуть США операцію спільно з Ізраїлем, чи ж вони будуть чекати, поки Іран завдасть удару у відповідь по американських військових цілях в регіоні, а потім вступлять у бій", – сказав співрозмовник видання.

Операція США проти Ірану

28 лютого США протягом 12 годин завдали по Ірану майже 900 ударів. Атаку здійснив також Ізраїль. В результаті загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї і кілька його найближчих соратників.

Водночас у відповідь на загибель Хаменеї Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв "найжорстокішу наступальну операцію в історії" проти американських та ізраїльських баз.

