На резиденцію скинули 30 бомб: WSJ дізнався подробиці ліквідації Хаменеї

Момент для атаки був настільки унікальним, що американські та ізраїльські військові літаки завдали ударів при світлі дня.

Ізраїль і США дочекалися унікального моменту і провели безпрецедентну операцію з ліквідації політичних і військових лідерів Ірану, в тому числі і аятолли Алі Хаменеї.

Як пише The Wall Street Journal, ізраїльська та американська військова розвідка довго спостерігали і чекали зустрічі високопоставлених політичних і військових лідерів Ірану, на якій їх усіх можна було б ліквідувати одночасно, і така унікальна можливість випала в суботу. Розвідка виявила не одну, а три зустрічі. Також було виявлено місцезнаходження верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

"Момент був настільки унікальним, що американські та ізраїльські військові літаки завдали ударів при світлі дня. Ізраїльські винищувачі скинули 30 бомб на резиденцію Хаменеї, залишивши її обгорілою і зруйнованою", - зазначає видання.

Як вказує колишній глава ізраїльської військової розвідки Амос Ядлін, на початку свого раптового нападу на Іран в червні минулого року Ізраїль завдав удару пізно вночі. І цього разу всі також чекали атаки опівночі. Денна атака, за його словами, "була тактичною несподіванкою".

Іранське державне телебачення офіційно підтвердило загибель Хаменеї. Також підтвердилася загибель ряду інших високопоставлених політичних і військових чиновників, включаючи Алі Шамхані, головного радника Хаменеї з питань безпеки; Мохаммеда Пакпура, командувача впливовим Корпусом вартових ісламської революції; і міністра оборони Аміра Насірзаде.

Підготовка до операції

Напередодні кампанії вище військове керівництво Ізраїлю, включаючи генерала, командувача ВПС, главу військової розвідки і директора Моссаду, здійснювало поїздки до Вашингтона і назад для планування наступу. Тим часом ізраїльська розвідка збирала інформацію про цілі в Ірані і передавала її США.

Рішення про початок операції президент США Дональд Трамп прийняв після того, як його представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер доповіли про повний провал дипломатичних переговорів.

Крім того, у США також були розвідувальні дані про те, що Іран розглядав можливість нападу на американські цілі, що змусило Трампа діяти на випередження. За словами чиновника, втрати серед американців і збитки американським інтересам були б вищими, якби США не вжили першочергових заходів.

За словами джерел, знайомих із ситуацією, ізраїльські удари були зосереджені на високопоставлених чиновниках і ракетному потенціалі Ірану, тоді як американські атаки були спрямовані на ракетну інфраструктуру і військові цілі.

Ліквідація Алі Хаменеї - останні новини

Іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера країни Алі Хаменеї в неділю вранці, через кілька годин після того, як чиновники США та Ізраїлю заявили про його загибель.

У відповідь на загибель Хаменеї Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв "найжорстокішу наступальну операцію в історії" проти американських та ізраїльських баз. Трамп вже відреагував на цю заяву власною погрозою.

"Якщо вони це зроблять, ми [США] завдамо їм удару з такою силою, якої ще ніколи не було", - зазначив президент США.

