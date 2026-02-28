США завдали по Ірану майже 900 ударів за 12 годин, -  Fox News

Водночас Іран випустив близько 300 ракет.

Протягом перших 12 годин військової операції проти Ірану військові Сполучених Штатів Америки завдали майже 900 ударів.

Про це із посиланням на представника Пентагону повідомила кореспондентка Fox News Дженніфер Гріффін у соцмережі Х. Зазначається, що ударів було завдані "з суші, повітря та моря, включно з безпілотниками". При цьому американські військові "відбивали сотні іранських балістичних ракет".

"Сьогодні Іран випустив близько 300 ракет. Вони мають 2000 ракет великої дальності і 2000 ракет меншої дальності. З минулого літа вони відновили свій арсенал", – йдеться в публікації.

Відео дня

Журналістка додала, що у Бахрейні Іран атакував "порожній склад" і радіолокаційну установку Ray Dome. Представник Міноборони США стверджує, що існує кілька дублюючих систем, і "ніщо з того, що сталося, не вплинуло на місію".

Мета США полягає в тому, щоб Іран не мав можливості атакувати своїх сусідів.

"США та їхні партнери знають, де знаходиться високозбагачений уран Ірану, але дістатися до нього важко. Очікується, що операція триватиме "кілька тижнів". Але президент США може вирішити припинити її раніше, якщо захоче", – сказано в дописі.

Неназваний американський чиновник також зазначив, що залишається ще низка засобів протиповітряної оборони Ірану, на знищення яких знадобиться кілька днів.

Удари по Ірану

28 лютого Ізраїль та США завдали нищівних ударів по Ірану. Повідомлялося про ліквідацію топ-посадовців країни, зокрема – командувача Корпусу вартових ісламської революції.

Також ЗМІ писали про імовірну ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, який керував країною протягом останніх 35 років.

Вас також можуть зацікавити новини: