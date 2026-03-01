Росіяни запекло б'ються за залізничну станцію: Волошин розповів про бої під Гуляйполем

Гуляйпільський напрямок у Силах оборони Півдня назвали найгарячішим.

Гуляйпільський напрямок - найгарячіший, ворог запекло б'ється за залізничну станцію Гуляйполя. Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі каналу Київ24.

"Гуляйпільський напрямок – найгарячіший, і ділянка, де розташована залізнична станція Гуляйполе, невеличке таке селище. Там за нього ворог б'ється доволі, скажімо, запекло, намагається взяти його під контроль", - сказав він.

Крім того, за словами Волошина, на південь від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Добропілля, Прилуки, Варварівка, противник також намагається прорватися, але проривається він, як кажуть, лише словами російських пропагандистів.

Він також заперечив заяви окупантів й зазначив, що, зокрема, населений пункт Гірке залишається під нашим контролем.

"Хочу спростувати цю інформацію, тому що до Гіркого противникам ще йти і йти. Тобто населений пункт Гірке під нашим контролем і навіть відновлювати контроль над ним нам не потрібно", - підкреслив Волошин.

Ситуація в районі Гуляйполя

Як повідомляв УНІАН, на початку лютого експерти зазначали, що російські окупанти намагаються оточити українських оборонців в районі Гуляйполя.

Так, військовий аналітик, екречник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов розповів, що ворог, відчувши певну слабкість на цій ділянці фронту, перекинув туди сили і засоби та намагається масштабувати просування.

За його словами, окупанти намагаються формувати лещата оперативного оточення навколо Гуляйполя та населених пунктів, які є прилеглі до нього. Він зауважив, що якщо Генштаб ЗСУ знайде додатково сили та засоби, щоб заблокувати флангове просування на сході Запорізької області, то "певна стагнація може статися".

