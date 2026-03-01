Начальник Генштабу та міністр оборони Ірану загинули внаслідок авіаудару, - ЗМІ

Загалом загинули четверо посадовців.

В Ірані внаслідок авіаційного удару Ізраїлю та Сполучених Штатів Америки загинули міністр оборони Ірану Азіз Насірзаде та начальник Генерального штабу армії Ірану Абдол Рахім Мусаві. Про це повідомило АР із посиланням на іранське державне телебачення.

Зазначається, що вони були вбиті на зустрічі разом із керівником воєнізованого формування Іранської революційної гвардії та радником з безпеки Алі Шамхані, про смерть якого Іран раніше оголосив у неділю вранці.

Іран не уточнив, коли саме було завдано удару, в результаті якого загинули четверо чоловіків.

Ліквідовано верховного лідера Ірану

Як повідомляв УНІАН, іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера країни Алі Хаменеї в неділю вранці. Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США місяцями стежило за Хаменеї, щоб в результаті вибрати ідеальне місце і час для його ліквідації.

Вбивство верховного лідера Ірану та інших високопоставлених іранських чиновників відбулося після тісного обміну розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами та Ізраїлем.

Хаменеї став одним з найдовше правлячих лідерів в сучасній історії Ірану, а його початкова скромність пізніше змінилася небажанням відмовлятися від влади і опорою на прихильників жорсткої лінії для її утримання. В результаті він помер у віці 86 років після останніх ударів США та Ізраїлю. У Хаменеї залишилися дружина, четверо синів-священнослужителів, дві дочки і як мінімум дюжина онуків.

Визначальною рисою його 37-річного правління була зовнішня політика Ірану, побудована на ворожості до США та Ізраїлю, яка досягла такої інтенсивності, що один політик-реформатор назвав її "основою ідентичності" режиму.

