На Одещину з боку Чорного моря прилетіли перші в цьому році рожеві фламінго (відео)

Дослідник сподівається, що у цьому році гніздування красенів буде успішним.

В Одеську область, до Національного природного парку "Тузлівські лимани" прилетіли перші в цьому році рідкісні рожеві фламінго, яких також через особливу зовнішність називають феніксами. Про це розповів доктор біологічних наук, начальник науково-дослідного відділу нацпарку Іван Русєв.

"Завершення зими у нацпарку "Тузлівські лимани" відзначилось прильотом перших зграй фламінго. "Розвідники" з'явилися 27 лютого і 28 лютого. Вони прилетіли до нас з боку Чорного моря", - зазначив науковець.

Він нагадав, що у 2023 році рожеві фламінго вперше гніздувалися у парку "Тузлівські лимани" та вивели 200 пташенят, яких потім дослідники кільцювали. У 2024 році гніздування було невдалим - 400 гнізд були зруйновані під впливом війни.

У 2025-му фламінго знову намагалися гніздитися в Одеській області - формували на різних лиманах в декількох місцях колонії для гніздування, але через бойові дії РФ не змогли успішно вивести пташенят.

"Сподіваємось, що інші фламінго прискорять нашу Перемогу і чудові птахи отримають спокій і дадуть нащадків у 2026 році", - наголосив Русєв.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано рожеві красені, що харчуються на мілководді.

Вплив війни на рожевих фламінго в Україні

Як писав УНІАН, нещодавно доктор біологічних наук Іван Русєв, оприлюднив відео з фотопасток, які зафіксували окремі дільниці Національного природного парку "Тузлівські Лимани" з рожевими фламінго. Видно, як ці птахи страждають через війну, яку Росія розв’язала проти України. Зокрема, через "Шахеди" перелякані фламінго залишають місця. Зокрема, почувши дзижчання дронів, птахи голосно кричали та летіли геть, залишивши насиджені місця. На землі залишилися кинуті яйця та беззахисні пташенята, які ще не вміли літати.

Вас також можуть зацікавити новини: