Іранський дрон влучив у міжнародний аеропорт Дубая, є постраждалі (відео)

Сам аеропорт зазнав незначних пошкоджень.

Іранський дрон-камікадзе типу Shahed влучив у будівлю міжнародного аеропорту Дубая (DXB). Інформацію про інцидент, опубліковану в місцевих ЗМІ, підтвердив і Dubai Media Office у соцмережі Х.

"Аеропорт Дубая підтверджує, що в результаті інциденту, який було швидко локалізовано, термінал міжнародного аеропорту Дубая (DXB) зазнав незначних пошкоджень. Негайно було залучено аварійно-рятувальні служби, які координують свої дії з відповідними органами влади", – йдеться в заяві.

Внаслідок влучання дрона в аеропорт є постраждалі – травми отримали четверо співробітників. Їм було надано невідкладну медичну допомогу.

Відео дня

Зазначається, що більшість терміналів було попередньо евакуйовано.

Тим часом у мережі публікують відео з наслідками інциденту:

Загострення на Близькому Сході

28 лютого США та Ізраїль завдали масованих ударів по території Ірану. За даними ЗМІ, лише американські війська протягом 12 годин здійснили майже 900 ударів.

У відповідь Іран почав атакувати Ізраїль та військові бази США у сусідніх країнах. Під ударом були ОАЕ, Бахрейн, Катар.

На тлі вибухів в ОАЕ на невизначений час призупинили роботу Міжнародний аеропорт Дубая (DXB) і аеропорт Аль-Мактум (DWC).

Вас також можуть зацікавити новини: