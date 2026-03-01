Сили оборони вполювали ворожі станції ЗРК С-300 та інші логістичні об’єкти (відео)

Зокрема, уражено радіолокаційні станції ЗРК С-300, логістичні об’єкти та райони зосередження живої сили противника.

В ніч проти 1 березня Силами оборони України уражено радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу С-300 у районі населеного пункту Мангуш та радіолокаційну станцію С-300В4 у районі Новокраснівки (тимчасово окупована територія Донецької області). Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Також наші воїни били по складу боєприпасів противника у районі Ялти та зосередженню живої сили у районі населеного пункту Молодий Шахтар (ТОТ Донецької області).

Зазначається, що на тимчасово окупованій території Запорізької області уражено склад пально-мастильних матеріалів у районі н.п. Пришиб, ремонтний підрозділ окупантів у районі Багатівки, а також зосередження живої сили противника у районах Дунаївки та Полтавки.

"Вчора, 28 лютого, Сили оборони України уразили пункти управління БпЛА противника у районі н.п. Прилєсьє (Бєлгородська область РФ) та неподалік Родинського Донецької області. Крім того, завдано ураження по району зосередження живої сили противника у районі н.п. Степногірськ та пункту управління БпЛА у районі н.п. Успенівка (ТОТ Запорізької області). Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються", - поінформували в Генштабі.

Інші атаки по військових обʼєктах РФ

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 21 лютого підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ завдали удару, використовуючи крилаті ракети FP-5 "Фламінго".

Зокрема, було уражено підприємство воєнно-промислового комплексу "Воткинський завод" у місті Воткінськ (Удмуртська Республіка, РФ).

"Воткинський завод" виготовляє міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 "Ярс", "Ярс-С", "Ярс-М"; балістичні ракети ЗМ-30 (Р-30) "Булава" для підводних човнів проєкту 955А "Борей-А"; балістичні ракети типу 9М723-1 для ОТРК "Іскандер-М" та 9-С-7760 для авіаційного ракетного комплексу "Кинжал".

