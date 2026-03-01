Вираховували місяцями: ЦРУ вказало Ізраїлю ідеальний час для удару по Хаменеї, - NYT

США та Ізраїль вирішили скоригувати час атаки, щоб скористатися отриманими розвідувальними даними

Центральне розвідувальне управління США місяцями стежило за верховним лідером Ірану Алі Хаменеї, щоб в результаті вибрати ідеальне місце і час для його ліквідації. Як пише The New York Times, вбивство верховного лідера Ірану та інших високопоставлених іранських чиновників відбулося після тісного обміну розвідувальною інформацією між Сполученими Штатами та Ізраїлем.

"За словами людей, знайомих з операцією, ЦРУ відстежувало аятоллу Хаменеї протягом декількох місяців, все більше переконуючись в його місцезнаходженні і поведінці. Потім агентство дізналося, що в суботу вранці в одній з будівель керівництва в центрі Тегерана відбудеться зустріч високопоставлених іранських чиновників. Що найважливіше, ЦРУ дізналося, що верховний лідер буде перебувати на цьому місці", - розповіли джерела.

В результаті США та Ізраїль вирішили скоригувати час атаки, частково для того, щоб скористатися отриманими розвідувальними даними. Спочатку планувалося завдати удару вночі під покровом темряви, проте час вирішили змінити, щоб скористатися інформацією про зустріч в урядовому комплексі в Тегерані в суботу вранці.

Лідери мали зустрітися в місці, де розташовані офіси президента Ірану, верховного лідера і Ради національної безпеки Ірану.

Ізраїль визначив, що в зустрічі візьмуть участь високопоставлені іранські посадовці з міністерства оборони, в тому числі Мохаммед Пакпур, головнокомандувач Корпусом вартових ісламської революції; Азіз Насірзаде, міністр оборони; адмірал Алі Шамхані, голова Військової ради; Сейєд Маджид Мусаві, командувач Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції; Мохаммед Ширазі, заступник міністра розвідки та інші.

Операція почалася близько 6 ранку в Ізраїлі, коли винищувачі злетіли зі своїх баз. Для нанесення удару знадобилося відносно небагато літаків, але вони були озброєні далекобійними і високоточними боєприпасами.

Через дві години і п'ять хвилин після зльоту літаків, близько 9:40 ранку за тегеранським часом, ракети великої дальності вразили комплекс. У момент удару високопоставлені іранські чиновники національної безпеки перебували в одній з будівель комплексу. Хаменеї перебував в іншій будівлі неподалік.

Сполучені Штати та Ізраїль також зібрали детальну інформацію про місцезнаходження ключових співробітників іранської розвідки. В ході наступних ударів після нападу на комплекс будівель керівництва в суботу були вражені місця проживання керівників розвідки, повідомили джерела, знайомі з ходом операції.

Головний співробітник іранської розвідки уникнув загибелі, але вище керівництво іранських розвідувальних служб було знищено, повідомили джерела, обізнані про операцію.

Ліквідація Алі Хаменеї

Іранські державні ЗМІ підтвердили смерть Верховного лідера країни Алі Хаменеї в неділю вранці, через кілька годин після того, як чиновники США та Ізраїлю заявили про його загибель. Повідомляється, що ізраїльські винищувачі скинули 30 бомб на резиденцію Хаменеї, зруйнувавши її дощенту.

У відповідь на загибель Хаменеї Корпус вартових ісламської революції Ірану пообіцяв "найжорстокішу наступальну операцію в історії" проти американських та ізраїльських баз.

