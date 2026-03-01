Збройні сили Бельгії вперше затримали танкер 'тіньового флоту' РФ

Судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге.

Збройні сили Бельгії з підтримкою Франції вперше перехопили та взяли під контроль танкер російського "тіньового флоту". Корабель конвоювали до порту Зебрюгге для подальшого арешту. Про це повідомив міністр оборони Бельгії Тео Франкен.

"Протягом останніх кількох годин наші збройні сили за підтримки французького оборонного відомства захопили на борт нафтовий танкер, що належить російському тіньовому флоту. Судно наразі супроводжують до порту Зебрюгге, де його буде конфісковано", - написав він.

Франкен наголосив, що операцію під кодовою назвою "Синій порушник" (Blue Intruder) провела команда "надзвичайно відважних військовослужбовців".

"Чудова робота. Більше інформації завтра вранці", - додав міністр.

"Тіньовий флот" РФ - останні новини

Раніше видання Fox News писало, що військове протистояння у водах НАТО є реальним через дії "тіньового флоту" РФ. Зокрема через Ла-Манш пройшло близько 800 тіньових танкерів, які продовжують фінансувати війну російського диктатора Володимира Путіна в Україні.

Водночас професор Майкл Кларк заявив для Sky News, що може настати момент, коли Велика Британія та її союзники "почнуть діяти набагато жорсткіше щодо цих російських кораблів".

Також повідомлялось, що Євросоюз запропонував Трампу разом покінчити з "тіньовим флотом" РФ. За словами журналістів, спільна з США заборона на морські послуги може завдати нового удару по доходах енергетичного сектора Росії.

