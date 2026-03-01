Трамп закликає іранців повстати: NBC News оцінило шанси на повалення режиму

У матеріалі зазначається, що населення Ірану становить понад 90 млн осіб

Попри повідомлення про імовірну ліквідацію верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, перспектива того, що іранці використають цей момент для повалення режиму, є небезпечною.

Про це пише NBC News. Незважаючи на атаки, на вулицях Ірану досі присутня поліція та війська Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Ба більше, після ударів було розгорнуто ще більше військ.

"На даному етапі іранцям дуже складно, якщо не неможливо, вийти на вулиці і спробувати захопити урядові будівлі або озброїтися", – пояснює автор.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та премʼєр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху закликають народ Ірану повстати, але насправді все набагато складніше. У матеріалі зазначається, що населення Ірану становить понад 90 млн осіб, і воно представлено багатьма етнічними групами.

"Коли Трамп закликає іранський народ вийти на вулиці, він закликає їх ризикувати своїм життям. Іранський уряд поранений, і він спеціально шукає людей, які намагаються скористатися моментом і повалити уряд. Це надзвичайно небезпечний час для тих, хто намагається зробити те, що Трамп і Нетаньяху просять їх зробити", – констатує NBC News.

Удари по Ірану – останні новини

28 лютого США протягом 12 годин завдали по Ірану майже 900 ударів. Атаку здійснив також Ізраїль.

В Ірані кажуть про щонайменше 200 загиблих та 740 поранених. У ЗМІ писали про імовірну ліквідацію верховного лідера Алі Хаменеї, який керує країною понад 30 років.

Дональд Трамп згодом підтвердив загибель Хаменеї. Водночас іранська сторона поки не робила заяв з цього приводу.

