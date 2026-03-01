Буданов назвав головний успіх окупантів за час зимової кампанії у війні

Територіальні здобутки ворога були мізерними, зауважив керівник ОП.

Попри величезну концентрацію ресурсів на фронті в Україні, російські загарбники не отримали значних успіхів протягом зими. Як наслідок, ворог вдався до енергетичного терору та розповсюдження фейків в інформаційному просторі.

Про це розповів в інтервʼю українським ЗМІ керівник Офісу президента Кирило Буданов. Він зауважив, що територіальні здобутки окупантів на передовій є мізерними.

"Мабуть, найменші в порівнянні з усіма іншими періодами всіх кампаній проти України, які вони проводили", – зазначив Буданов.

За словами керівника ОП, головним успіхом російських військ взимку стали саме атаки проти інфраструктури України та її знищення. Однак з настанням теплої погоди цей фактор відіграватиме меншу роль.

Буданов також згадав російські побрехеньки щодо "захоплення" низки населених пунктів – у тому числі Купʼянська, який росіяни "брали" зо пʼять разів.

"Це просто факт. Але є ж теж факти, що ми все ж таки постійно боремося. Це теж факт. Ми не можемо цього не визнавати... Так, немає їхньої перемоги, але війна триває. Ситуація загрозлива, всі це розуміють", – резюмував він.

Проєкт DeepState повідомляє, що російські війська просунулися на Донбасі. Зокрема, ворог має успіхи у у Різниківці та Гришиному.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) стверджують, що росіяни почали підготовку до наступу на так званий "пояс фортець" на Донеччині. Однак такий наступ, ймовірно, затягнеться на роки і потребуватиме значних ресурсів.

