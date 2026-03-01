В Алжирі знайшли слід морського 'монстра', який заповнив прогалину в історії динозаврів

Це перша скам'янілість плезіозавра, виявлена в Алжирі.

Палеонтологи виявили перші останки плезіозавра в Алжирі. Це дає цінну інформацію про стратиграфічну та палеобіогеографічну історію цих древніх морських рептилій, пише Phys.org.

Відзначається, що в дослідженні, опублікованому в журналі Historical Biology, доктор Мохаммед Наїмі та його колеги повідомили про знахідку решток плезіозавра, що датуються пізнім коніацьким періодом. За словами доктора, скам'янілість була виявлена в 2025 році в Джебель-Ессені.

Зразок UBMA.MG-P.ESN.001 складався з одного хребця, оточеного різними рештками інших безхребетних і мікрофауною. Склад скам'янілостей вказує на те, що хребець був відкладений в ізольованій лагуні шельфу.

"Визначення остаточної таксономічної приналежності за одним ізольованим центром хребця є по суті складним завданням. Хребетні центри можуть зберігати діагностичні особливості, які дозволяють з упевненістю віднести їх до широких кладів, але рідко дозволяють віднести їх до роду або виду", - пояснив доктор Наїмі.

Вчений розповів, що зразок був віднесений до плезіозаврів (Plesiosauria) на підставі наявності вентральних отворів на хребетному центрі. Також були помічені додаткові ознаки належності до цього виду, серед яких плоскі суглобові поверхні.

"Після цього відкриття наша команда запланувала подальші польові роботи з вивчення додаткових оголень формації Ессен і стратиграфічно суміжних одиниць в районі Тебесса. Цілі полягають у наступному: пошук пов'язаних посткраніальних і краніальних елементів в тому ж горизонті і картування бічних варіацій фацій та ідентифікація ймовірних горизонтів з скам'янілостями", - поділився доктор Наїмі.

У Сахарі знайшли новий вид динозавра - що відомо

Раніше в центральній частині Сахари в Нігері міжнародна команда вчених виявила скам'янілі останки нового виду спінозавра. Новий вид отримав назву Spinosaurus mirabilis.

За словами вчених, на спині цих динозаврів були гребені серпоподібної форми, вкриті кератином. Ймовірно, вони мали яскраве забарвлення і виконували демонстративну функцію - піднімалися вгору, як лезо.

Аналіз інших викопних решток в регіоні показав, що близько 100 мільйонів років тому, в ранньому крейдяному періоді, спінозаври співіснували з довгошиїми динозаврами в річкових екосистемах.

