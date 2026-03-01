Іран заявив, що завдасть 'дуже сильного удару', краще б вони цього не робили, - Трамп

Президент США відреагував на заяву лідерів Ірану.

Іран заявив, що сьогодні (1 березня) завдасть "дуже сильного удару", який буде сильнішим, ніж будь-коли раніше, написав президент США Дональд Трамп. За його словами, краще б вони цього не робили.

"Тому що, якщо вони це зроблять, ми [США] завдамо їм удару з такою силою, якої ще ніколи не було", - зазначив він у соціальній мережі Truth Social.

Раніше УНІАН повідомляв, що Іран підтвердив смерть Хаменеї. Повідомляється, що він був убитий "у своєму кабінеті в будинку лідера" під час "виконання своїх обов'язків" в момент нападу рано вранці в суботу. Також іранські державні ЗМІ підтвердили загибель вищого генерала країни і ключового радника Хаменеї.

Ми також розповідали, що Трамп розпочав операцію проти Ірану під тиском двох країн. Зокрема, відомо, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман протягом останнього місяця неодноразово дзвонив Трампу на приватні телефони, виступаючи за напад США.

