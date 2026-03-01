РФ відправила літаки Су-35С з демонстраційних польотів на виконання бойових завдань (фото)

Раніше їх використовували для показових виступів та авіашоу, а зараз вони озброєні ракетам.

Норвезькі винищувачі F-35 піднялися в повітря, щоб перехопити над Баренцевим морем групу російських стратегічних бомбардувальників Ту-95 у супроводі винищувачів Су-35С із пілотажної групи "Русские Витязи".

Про це Збройні сили Норвегії повідомили у соцмережі X, оприлюднивши кадри перехоплення. У дописі уточнили, що російські літаки перебували в міжнародному повітряному просторі та не заходили в повітряний простір Норвегії. Такі перехоплення і подальший супровід – це звична практика, яка дозволяє контролювати ситуацію поблизу кордонів країн НАТО та вчасно реагувати на потенційні ризики.

Під час чергової місії НАТО з повітряного патрулювання винищувачі F-35 виявили та супроводили два стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35С, зазначається у звіті.

За інформацією видання "Мілітарний", головною особливістю цієї зустрічі в небі стало те, що щонайменше один із винищувачів Су-35С мав характерне забарвлення авіаційної групи вищого пілотажу "Русские Витязи". Попри те, що ці літаки традиційно асоціюються з міжнародними авіашоу та парадами, зафіксований борт перебував у повній бойовій конфігурації, несучи ракети класу "повітря-повітря".

Російський пропагандист Ілля Туманов, який веде авіаційний канал Fighterbomber, підтвердив, що льотчики "Русских Витязей" уже тривалий час виконують бойові завдання. Водночас, за його словами, зазвичай вони використовують стандартні Су-35С, а не борти, закріплені за пілотажною групою.

"Часи нині такі, що всі наявне озброєння і особовий склад треба використовувати раціонально, щоб навантаження розподілялося рівномірно і на техніку, і на людей", - прокоментував він.

Раніше УНІАН писав, що російські винищувачі Су-35 стають значно небезпечнішими для сил НАТО через інтеграцію далекобійних ракет класу "повітря-повітря" Р-37М. Завдяки цій зброї літаки здатні вражати повітряні цілі на відстані до 320 кілометрів, що створює серйозну загрозу навіть для авіації Альянсу. Використання таких ракет дозволяє ворогу атакувати літаки підтримки, як-от паливозаправники та розвідники, залишаючись поза зоною дії більшості західних систем ППО.

Додамо, що за підсумками 2025 року Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс продемонстрував чистий збиток у розмірі понад 5 млрд руб. Це підприємство є стратегічно важливим для РФ, оскільки займається модернізацією літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та розробкою нових А-100. Фінансові показники заводу різко погіршилися, адже доходи компанії скоротилися майже в чотири рази порівняно з попереднім роком. Заборгованість підприємства перед кредиторами значно зросла і сягнула позначки у 27 млрд руб.

