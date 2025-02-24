Лідерка ультраправої партії повідомила, що отримала ще й особисте привітання Маска.

Прем’єр міністр Угорщини Віктор Орбан та американський мільярдер Ілон Маск привітали ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на позачергових виборах до Бундестагу, водночас проігнорувавши партію-переможця ХДС/ХСС. Про це пише The Guardian.

"Народ Німеччини величезною кількістю голосував за зміни. Я хочу привітати Алісу Вайдель (лідерка партії АдН, - ред.) з подвоєнням частки голосів АдН. Успіхів і благослови Господь Німеччину!" - написав Орбан в соціальній мережі Х.

Маск у коментарі до цього допису теж привітав Вайдель, наголосивши, що за таких темпів зростання АдН стане "партією більшості до наступних виборів".

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Сама ж Вайдель повідомила, що отримала повідомлення з особистим привітанням Маска.

"Сьогодні вранці, увімкнувши телефон, я побачила, що отримала дзвінки та повідомлення зі США, в тому числі від Ілона Маска з особистими привітаннями. Я сьогодні зателефоную – кому, не скажу тут і зараз, тому що це охоплює певний рівень довіри, але ми на зв’язку. Ми є міжнародно визнаною силою Німеччини. Ми підтримуємо контакти з усіма сторонами, включаючи адміністрацію Трампа (Дональд Трамп – президент США, - ред.)", - сказала лідерка "АдН".

Вибори в Німеччині: що відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, на позачергових виборах до Бундестагу в Німеччині переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла друге місце. Соціал-демократична партія на чолі з канцлером Олафом Шольцом стала третьою.

Президент США Трамп привітав перемогу консервативних сил на парламентських виборах в Німеччині. "Схоже, що консервативна партія в Німеччині здобула дуже велику й очікувану перемогу на виборах. (…) Це великий день для Німеччини та для Сполучених Штатів Америки. Вітаю всіх - попереду ще багато перемог!" - написав він.

Мерц після перемоги на виборах у Німеччині розкритикував США. Він заявив, що його зовнішньополітичною метою є досягнення незалежності країни від Сполучених Штатів Америки. Політик додав, що йому дуже цікаво, яким буде червневий саміт НАТО та чи буде йти мова про Північноатлантичний Альянс в його нинішньому вигляді.

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