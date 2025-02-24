Прем’єр міністр Угорщини Віктор Орбан та американський мільярдер Ілон Маск привітали ультраправу партію "Альтернатива для Німеччини", яка посіла друге місце на позачергових виборах до Бундестагу, водночас проігнорувавши партію-переможця ХДС/ХСС. Про це пише The Guardian.
"Народ Німеччини величезною кількістю голосував за зміни. Я хочу привітати Алісу Вайдель (лідерка партії АдН, - ред.) з подвоєнням частки голосів АдН. Успіхів і благослови Господь Німеччину!" - написав Орбан в соціальній мережі Х.
Маск у коментарі до цього допису теж привітав Вайдель, наголосивши, що за таких темпів зростання АдН стане "партією більшості до наступних виборів".
Сама ж Вайдель повідомила, що отримала повідомлення з особистим привітанням Маска.
"Сьогодні вранці, увімкнувши телефон, я побачила, що отримала дзвінки та повідомлення зі США, в тому числі від Ілона Маска з особистими привітаннями. Я сьогодні зателефоную – кому, не скажу тут і зараз, тому що це охоплює певний рівень довіри, але ми на зв’язку. Ми є міжнародно визнаною силою Німеччини. Ми підтримуємо контакти з усіма сторонами, включаючи адміністрацію Трампа (Дональд Трамп – президент США, - ред.)", - сказала лідерка "АдН".
Вибори в Німеччині: що відомо
Як повідомляв раніше УНІАН, на позачергових виборах до Бундестагу в Німеччині переміг блок ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцом. Проросійська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) посіла друге місце. Соціал-демократична партія на чолі з канцлером Олафом Шольцом стала третьою.
Президент США Трамп привітав перемогу консервативних сил на парламентських виборах в Німеччині. "Схоже, що консервативна партія в Німеччині здобула дуже велику й очікувану перемогу на виборах. (…) Це великий день для Німеччини та для Сполучених Штатів Америки. Вітаю всіх - попереду ще багато перемог!" - написав він.
Мерц після перемоги на виборах у Німеччині розкритикував США. Він заявив, що його зовнішньополітичною метою є досягнення незалежності країни від Сполучених Штатів Америки. Політик додав, що йому дуже цікаво, яким буде червневий саміт НАТО та чи буде йти мова про Північноатлантичний Альянс в його нинішньому вигляді.