Він закликає до зміцнення обороноздатності Європи.

Кандидат у канцлери Німеччини від Християнсько-демократичного союзу (ХДС/ХСС) Фрідріх Мерц заявив, що його зовнішньополітичною метою є досягнення незалежності країни від Сполучених Штатів Америки.

Як передає ntv, в етері "Berliner Runde" політик сказав, що не уявляв, що коли-небудь скаже подібне в телевізійній програмі, однак це стало реальним після останніх заяв нового американського президента Дональда Трампа. Мерц дійшов висновку, що ця частина американців "в значній мірі" байдужа до долі Європи:

"Моїм абсолютним пріоритетом буде якнайшвидше зміцнення Європи, щоб крок за кроком ми могли дійсно досягти незалежності від США".

Політик додав, що йому дуже цікаво, яким буде червневий саміт НАТО та чи буде йти мова про Північноатлантичний Альянс в його нинішньому вигляді. "Європа повинна набагато швидше створити незалежну обороноздатність. Це мій абсолютний пріоритет", - підкреслив він.

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Вибори у Німеччині

Як відомо, сьогодні в країні відбулися дострокові парламентські вибори до Бундестагу. За даними екзитполів, "Християнсько-демократичний союз" набрав приблизно 28,5-29% голосів.

"Альтернатива для Німеччини" набрала близько 19,5–20%, що є найкращим результатом цієї ультраправої партії та вперше виводить її на друге місце. "Соціал-демократична партія Німеччини" під керівництвом канцлера Олафа Шольца набрала приблизно 16%. Це найгірший результат партії з часів Другої світової війни.

Вибори відзначилися високою явкою - 84%. Незважаючи на перемогу, ХДС/ХСС не отримали абсолютної більшості, тому перед ними стоїть завдання формування коаліційного уряду.

Президент США Дональд Трамп вже назвав перемогу партії, яка виступає за збільшення допомоги Україні, "великою та очікуваною".

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