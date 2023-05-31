Кремль, схоже, вирішив розкрутити скандал, який заглох ще в 2020 році.

Колишня співробітниця Сенату США, яка звинуватила Джо Байдена в сексуальних домаганнях, Тара Рід втекла до Росії і дала велику прес-конференцію в Москві. Там вона заявила, що відчуває себе в Росії "в безпеці" і буде домагатися російського громадянства, пише CNN.

Рід викликала скандал в Америці під час президентських перегонів 2020 року, коли звинуватила Байдена в сексуальних домаганнях. Після цього рід надовго зникла з поля суспільної уваги, а тепер несподівано з'явилася в Москві, де влаштувала багатогодинну прес-конференцію.

Примітно, що поруч з американкою на заході сиділа Марія Бутіна – російська шпигунка, в минулому засуджена в США на 1,5 роки в'язниці, а зараз депутат Держдуми від "Єдиної Росії". Бутіна пообіцяла обговорити можливість надання рід російського громадянства, в тому числі заявила, що попросить Путіна "прискорити розгляд її запиту на отримання громадянства".

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Сама ж рід розповіла, що вирішила приїхати в Росію після погроз вбивством, які вона нібито отримує в США. Також вона знову повторила свої звинувачення на адресу Байдена.

"Коли я вийшла з літака в Москві, я вперше за дуже довгий час відчула себе в безпеці, відчула себе почутою і відчула повагу. Такого ще не було в моїй країні", — заявила рід.

Також вона сказала, що" вашингтонські еліти "нібито пропагують"ілюзію про те, що Росія є ворогом".

Звинувачення Рід на адресу Байдена - що відомо

У 2019 році Тара Рід звинуватила Джо Байдена в "недоречних дотиках". Але по-справжньому гучним скандал став у 2020 році, коли рід повторила свої звинувачення в розпал президентських перегонів і заявила про сексуальне насильство з боку Байдена.

За словами рід, Байден притиснув її до стіни і запустив руку їй під спідницю. Напад нібито стався в підвалі будівлі Сенату навесні 1993 року. Байден ці звинувачення спростував. Ніякого значущого розвитку цей скандал в результаті не отримав.

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