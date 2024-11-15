У заяві Міністерства оборони йдеться про те, що безпілотники були закуплені для навчання українських новобранців.

Військові та поліція Великої Британії використовують безпілотники, вироблені китайською компанією, яка потрапила під санкції британського уряду за постачання зброї Росії.

Як пише Bloomberg, компанія Autel Robotics Co., світовий виробник комерційних безпілотників із Шеньчженя, Китай, потрапила під санкції Великої Британії минулого тижня. Зазначалося, що компанія "бере участь у дестабілізації України", постачаючи Москві товари і технології, "зокрема, системи безпілотних літальних апаратів і супутні аксесуари".

Водночас 20 жовтня канцлерка казначейства Рейчел Рівз була сфотографована під час управління дроном компанії Autel Evo Max на тренувальному майданчику британської армії. Там також був присутній міністр оборони Джон Хілі. Крім того, поліцейські сили Ноттінгемшира і Вілтшира також використовують безпілотники Autel.

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Як зазначає видання, Міноборони і поліція Британії не порушували закон, оскільки придбали свої безпілотники до введення санкцій.

"Тим не менш, інформація про те, що уряд використовував технології китайської компанії, на яку потім вирішили накласти обмеження через те, що вона постачала обладнання в Росію, ілюструє труднощі, з якими стикаються західні країни під час запровадження санкцій, щоб допомогти Україні", - йдеться у статті.

Міністерство оборони Великої Британії заявило, що більше не буде закуповувати безпілотники Autel.

При цьому в заяві міністерства йдеться про те, що безпілотники "були закуплені для навчання українських новобранців, насамперед для відтворення загрози, з якою вони зіткнуться від російських безпілотників". У відомстві відмовилися повідомити, скільки безпілотників було закуплено і для чого ще вони використовувалися.

Раніше Autel потрапила під експортні обмеження з боку США, оскільки "брала участь у постачанні контрольованих товарів до Росії після вторгнення Росії до України", а також намагалася придбати американські технології, які китайські військові могли б використовувати в безпілотниках. До цієї заяви безпілотники компанії також використовувалися різними поліцейськими департаментами США.

Згідно з липневим звітом аналітичного центру Atlantic Council, Autel контролює 7% світового ринку дронів і є брендом номер два, який експортує безпілотники з Китаю в Росію.

Санкції проти Китаю

У жовтні Міністерство фінансів США оголосило про введення санкцій проти однієї фізичної та трьох юридичних осіб, зокрема, з Китаю, оскільки вони причетні до виробництва російських ударних далекобійних БПЛА "Гарпія".

Своєю чергою Китай заблокував постачання акумуляторів для найбільшої компанії-виробника безпілотників у США Skydio, яка також постачає дрони для українських військових.

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