Захід стурбований через активний розвиток безпілотних технологій у КНР.

В мережу виклали відео з першим зразком таємничого китайського безпілотника CH-7, який, вочевидь, зробили з оглядкою на літальні апарати США. Про це повідомляє портал The War Zone.

На опублікованих матеріалах можна бачити CH-7 на злітно-посадковій смузі. В повітрі апарат поки що не демонстрували. На думку експертів, мова може йти про прототип або передсерійний зразок.

Відомо, що CH-7 був розроблений Китайською аерокосмічною науковою-технічною корпорацією (CASC). І хоча апарат, як раніше казали, призначений для розвідки, лунають думки, що він також матиме ударні можливості.

БПЛА оптимізували для глибокого проникнення у повітряний простір противника. Це досягається завдяки поєднанню технології стелс та польоту на дуже великій висоті.

Китайці кілька разів змінювали дизайн безпілотника. Вперше дрон представили як повномасштабний макет на виставці Airshow China 2018. Тоді він був схожий на американський БПЛА Northrop Grumman X-47B.

У своїй фінальній версії (якщо вона дійсно є такою) дрон схожий на секретний американський розвідувальний дрон RQ-180. Окрім того, аналітики порталу Army Recognition порівнюють його з новим американським бомбардувальником B-21 Raider, хоча останній, вочевидь, є набагато більшою машиною.

Щодо розмірів самого китайського БПЛА, то його довжину оцінюють у 10 м, тоді як розмах крила складає приблизно 25 м. Максимальна швидкість CH-7 може перевищувати 920 км/год, тоді як тривалість польоту може досягати 15 годин.

Таким чином, у найближчому майбутньому Пекін може отримати багатоцільовий БПЛА, який практично не буде мати прямих конкурентів на світовому ринку озброєнь. Це укріпить і без того потужні позиції китайського ОПК.

Нові розробки китайської оборонки

Нагадаємо, у березні було представлено нове фото китайського палубного винищувача J-35, який відносять до п'ятого покоління. Як можна бачити, винищувач має гладку нижню частину, що є однією з вимог технології стелс.

Також у цьому році з’явились фото нового китайського ударного гелікоптера, який є дуже схожим на відомий американський Apache. За однією з версій, новинку створили на базі багатоцільового китайського вертольота Z-20.

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