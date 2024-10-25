'Китаю це не подобається': Пекін незадоволений розгортанням військ КНДР в Росії, - FT

Китай розглядає це як серйозне поглиблення співпраці між Північною Кореєю та Росію. Країна може втрутитися, якщо це суперечитиме її інтересам.

Ще до того, як Кім Чен Ин направив свої війська на підтримку Росії у війні проти України, у Китай вже був невдоволеним поглибленням зв’язків Північної Кореї з Москвою, пише Financial Times.

Минулого тижня президент Китаю Сі Цзіньпін у листі Кіму дякував за привітання з 75-ю річницею заснування КНР, але упустив традиційне визначення Північної Кореї як "дружньої сусідньої країни". На думку аналітиків, цей жест став сигналом зростаючого невдоволення Пекіна.

Кім Чен Ин, схоже, не реагує на це, і, як повідомили західні союзники, Північна Корея направила понад 12 тисяч військових, замаскованих під представників етнічних меншин Сибіру, ​​для підтримки Росії на передовій. Аналітики вважають, що цей крок лише посилює занепокоєння Китаю через військове зближення його сусідів.

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"Розгортання північнокорейських військ - це драматичний крок, і це не подобається Китаю", - зазначив Андрій Ланьков, експерт з Північної Кореї.

Китай розглядає це як серйозне поглиблення співпраці, яка після вторгнення Росії в Україну обмежувалася переважно боєприпасами, і боїться дестабілізації на Корейському півострові.

Зближення Росії з Північною Кореєю може спонукати США, Японію та Південну Корею до зміцнення військового альянсу в Східній Азії, що Пекін розглядає як спробу стримати його зростаючий вплив. Китайські експерти наголошують, що Китай не хоче повернення до умов холодної війни, коли Радянський Союз, Північна Корея та Китай створили так званий "північний трикутник" проти коаліції Південної Кореї, Японії та США.

"Ми не хочемо бачити повернення холодної війни до Східної Азії. З іншого боку, США посилюють союз із Південною Кореєю та Японією", - зазначив Чжу Фен, декан Школи міжнародних досліджень Нанкінського університету.

Головний секретар кабінету міністрів Японії Йосімаса Хаясі також висловив "глибоке занепокоєння" через співпрацю Росії з Північною Кореєю, що, на його думку, погіршить ситуацію в Україні та вплине на безпеку регіону.

Занепокоєння Китаю включає потенційне втягнення в конфлікт, якщо Північна Корея стане законною мішенню для Києва. "Китай має договірні зобов’язання захищати Північну Корею. У разі нападу на Північну Корею Китай буде юридично зобов’язаний втрутитися", - зазначив професор Шен Дінлі.

Деякі аналітики також побоюються, що участь Північної Кореї в бойових діях може означати взаємні зобов’язання з боку Москви втрутитися у можливий конфлікт на Корейському півострові. Втім, Ланьков вважає, що такий сценарій малоймовірний, оскільки "північнокорейці роблять це заради грошей і військових технологій, а не з почуття солідарності з Росією".

Китай, на думку деяких експертів, таємно задоволений тим, що Росія зараз надає економічну підтримку Північній Кореї, яка раніше була пріоритетом для Пекіна. Проте в разі потреби Китай зможе вплинути на Пхеньян, якщо його підтримка Росії буде суперечити інтересам Пекіна.

У центрі уваги Північна Корея - новини про війну

Як повідомляв УНІАН, за даними ГУР Міноборони, перші підрозділи військослужбовців з КНДР, які пройшли вишкіл на російських полігонах, вже перебувають у зоні бойових дій російсько-української війни.

23 жовтня їх помітили у Курській області. За оцінками розвідників, всього в Росію перекинули близько 12 тисяч північнокорейських військових. Серед них - 500 офіцерів та три пхеньянських генерали.

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