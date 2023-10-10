ВПС Ізраїлю повертають з країн Європи сотні солдатів.

Ізраїль повертає додому сотні своїх військових з різних країн Європи для участі у війні проти ХАМАС.

Як передає The Times of Israel, Військово-повітряні сили Ізраїлю за останній день перекинули по повітрю сотні ізраїльських військовослужбовців, які перебували за кордоном по всій Європі.

"Військові стверджують, що важкі транспортні літаки c-130 і C-130J літали в різні країни Європи, щоб доставити солдатів, не задіяних у службі, назад в Ізраїль", - пише видання.

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У ЦАХАЛ зазначають, що операція проводилася за погодженням з Міністерством закордонних справ.

Війна в Ізраїлі - останні новини

Раніше Ізраїль повідомив про відновлення контролю над усім кордоном з сектором Гази, через який вранці 7 жовтня прорвалися бойовики ХАМАС.

Зараз ЦАХАЛ завершив евакуацію прикордонних поселень, триває прочісування цих територій, щоб знищити терористів, які ще можуть там переховуватися. Одночасно триває робота з ліквідації проломів в огорожі, що відокремлює Ізраїль від Сектора Гази.

Також в ЦАХАЛ заявили, що продовжують завдавати ударів по об'єктах в секторі Гази, за минулу ніч були вражені 200 таких об'єктів.

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