Правозахисники наголошують, що колективне покарання є порушенням правил ведення війни.

Під час нинішньої ескалації насильства між угрупованням ХАМАС та державою Ізраїль обидві сторони вдалися до неприпустимих воєнних злочинів. Про це йдеться в заяві авторитетної правозахисної організації Human Rights Watch.

"Навмисні вбивства мирних жителів, захоплення заручників і колективне покарання є жахливими злочинами, які не мають виправдання. Незаконні напади та систематичні репресії, які десятиліттями заплутували регіон, триватимуть до тих пір, поки права людини та відповідальність не будуть поважатися", – заявив директор Human Rights Watch із Ізраїлю та Палестини Омар Шакір.

Зокрема правозахисники кажуть, що поточній хвилі насильства передували десятиліття того, як "ізраїльська влада систематично репресувала палестинців", зокрема влаштувала фактичну блокаду Сектора Газа з 2007 року.

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Що ж до подій останніх чотирьох днів, то в Human Rights Watch вважають однаково неприпустимими як навмисні напади палестинських бойовиків на цивільне населення Ізраїлю, так і рішення ізраїльської влади відключити електропостачання в Газі та "інші каральні заходи проти цивільного населення Гази". Правозахисники наголошують, що такі дії означають "незаконне колективне покарання, яке є воєнним злочином".

"Закони війни застосовуються до всіх сторін конфлікту, незалежно від законності їх вступу у війну чи дисбалансу сил між сторонами", – йдеться у заяві організації.

Також Human Rights Watch критикує обидві сторони за невибіркові удари по території супротивника. Зокрема, Ізраїль критикують за авіаудари, "в результаті яких загинули десятки мирних жителів" та були зруйновані цивільні будинки "без видимих ​​військових цілей поблизу". Одночасно палестинцям закидають запуск "тисяч невибіркових ракет" по ізраїльській території.

"Якщо ми чомусь навчилися з попередньої ескалації, то це тому, що поки існуватиме безкарність за серйозні зловживання, ми продовжуватимемо бачити більше репресій і пролиття крові цивільного населення", — сказав регіональний директор Human Rights Watch.

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Як писав УНІАН, за останніми даними від нападу ХАМАС на Ізраїль загинуло понад 900 осіб, понад 2 тисячі отримали поранення. Також бойовики викрали та вивезли до Гази понад сотню заручників.

У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію, під час якої на ізраїльській території були знищені або затримані сотні бойовиків ХАМАСу. Крім того, ізраїльська авіація завдає масованих ударів по об'єктах ХАМАСу в Газі. Супутніми жертвами цих ударів, ймовірно, стали сотні цивільних палестинців.

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