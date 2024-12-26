А зв'язок літака з диспетчерами було паралізовано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного, зазначило джерело видання.

Російські ППО збили пасажирський літак "Азербайджанських авіаліній", який зазнав катастрофи в Казахстані, унаслідок чого загинули 38 осіб.

Про це повідомили Reuters чотири джерела, знайомі з попередніми результатами розслідування катастрофи в Азербайджані. Одне з азербайджанських джерел, знайоме з розслідуванням, повідомило виданню, що попередні результати засвідчили, що літак був уражений російською системою ППО "Панцир-С". А зв'язок літака з диспетчерами було паралізовано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного, зазначило джерело.

"Ніхто не стверджує, що це було зроблено навмисно. Однак, беручи до уваги встановлені факти, Баку очікує, що російська сторона зізнається у збитті азербайджанського літака", - констатувало джерело.

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Три інших джерела підтвердили, що азербайджанське розслідування дійшло такого ж попереднього висновку.

Офіційний представник США повідомив Reuters, що є ознаки того, що літак міг бути збитий російською системою ППО. Чиновник, який говорив на умовах анонімності, додав, що якщо ознаки виявляться точними, вони підкреслять нерозсудливість Росії у вторгненні в Україну.

Заступник прем'єр-міністра Казахстану Канат Бозимбаєв сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати тезу про те, що літак був збитий російською системою ППО.

Своєю чергою в РФ відмовилися що-небудь коментувати до завершення розслідування авіакатастрофи.

Авіакатастрофа літака "Азербайджанських авіаліній"

Катастрофа сталася вранці 25 грудня. На кадрах, знятих пасажирами в літаку перед його катастрофою, видно опущені кисневі маски і людей у рятувальних жилетах. На пізніших кадрах видно, як закривавлені й побиті пасажири вилазять із літака. Вижило 29 осіб.

На фотографіях уламків літака видно, що хвостову частину було пошкоджено осколками.

Компанія з авіаційної безпеки Osprey повідомила у своєму сповіщенні авіакомпаніям, що кадри уламків та обставини навколо повітряного простору на південному заході Росії вказують на вірогідність того, що авіалайнер був уражений якоюсь формою зенітного вогню.

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