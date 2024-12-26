За словами військових експертів та офіційних осіб у регіоні, причиною катастрофи літака в Казахстані міг стати вогонь російської ППО.

Експерти та офіційні особи в регіоні, а також українська сторона спростували дані про те, що пасажирський літак зазнав аварії через погодні умови. Вони навели докази того, що під час виконання рейсу над Грозним діяли російські ППО по українському безпілотнику.

Вони також навели зображення того, що, вочевидь, було осколковим ушкодженням усередині та хвостовій частині літака, що розбився, пише Financial Times.

Член Ради національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко заявив, що РФ повинна була закрити повітряний простір над Грозним, але не зробила цього... "Літак був пошкоджений росіянами і відправлений до Казахстану, замість того, щоб здійснити аварійну посадку в Грозному і врятувати життя людей", - висловив думку він.

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Високопоставлені українські чиновники підтвердили Financial Times, що Київ вважає, що літак, найімовірніше, був збитий російськими системами ППО.

Osprey, агентство з авіаційної безпеки, заявило: "Подальше відео уламків і обставини, пов'язані з безпекою повітряного простору на південному заході Росії, вказують на можливість того, що літак був збитий якимось зенітним вогнем".

Високопоставлений чиновник у кавказькому регіоні заявив, що докази вказують на те, що літак був пошкоджений засобами ППО в районі Грозного.

"Якщо (російська влада) збиралася (використовувати) системи глушіння і зенітні системи, вона повинна була закрити (повітряний простір)", - сказав чиновник виданню. "Найочевидніше пояснення (того, чому вони цього не зробили) - некомпетентність".

Авіакатастрофа пасажирського літака "Азербайджанських авіаліній"

Рейс авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" летів із Баку до Грозного (РФ), коли змінив маршрут і здійснив аварійну посадку в Казахстані. Унаслідок цього загинули 38 осіб, ще 29 вдалося врятувати. Більшість тих, хто перебував на борту літака, Embraer 190, були громадянами Азербайджану. На борту також були 16 громадян РФ і кілька громадян Казахстану та Киргизстану.

У попередніх офіційних повідомленнях у середу РФ заявила, що сильний туман змусив літак відхилитися від запланованої посадки в Грозному і спробувати приземлитися в Казахстані, де він зазнав аварії, зіткнувшись зі зграєю птахів. Того ж дня президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що йому повідомили, що літак змінив рейс через погані погодні умови.