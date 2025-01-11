Авіакатастрофа у Південній Кореї: 'чорні скриньки' не записали аварію

Розслідування аварії триватиме за допомогою інших доступних даних, попри недоступність ключової інформації з самописців.

Катастрофа пасажирського літака Boeing 737-800 авіакомпанії Jeju Air, що сталася 29 грудня в Південній Кореї, залишається предметом активного розслідування. Втім, багато аспектів інциденту залишаються таємницею, пише CNN.

Трагедія, яка забрала життя 179 осіб, стала найбільш смертоносною авіакатастрофою в країні з 1997 року. Незважаючи на значний обсяг зібраних доказів, через пошкодження бортових самописців, які перестали записувати дані за чотири хвилини до аварії, важливі деталі досі не розкрито.

Міністерство транспорту Південної Кореї повідомило, що обидва самописці – CVR (реєстратор голосу в кабіні) та FDR (реєстратор польотних даних) – перестали функціонувати до моменту катастрофи.

Відео дня

CVR було попередньо проаналізовано на місці, а для подальшої перевірки відправлено до Сполучених Штатів.

FDR зазнав значних пошкоджень і залишився без роз’єму. Його також направили до Національної ради з безпеки на транспорті США (NTSB) для аналізу.

Міністерство заявило, що розслідування аварії триватиме за допомогою інших доступних даних, попри недоступність ключової інформації з самописців.

На момент аварії літак здійснював посадку на злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Муан. Відеозаписи свідчать про відсутність видимого шасі в момент посадки. Незадовго до катастрофи пілот повідомив про "зіткнення з птахами" та планував "відхід на друге коло". Диспетчерська вежа попередила про наявність птахів у зоні аеропорту.

Крім цього, експерти звернули увагу на бетонну набережну, розташовану поблизу злітно-посадкової смуги. Ця конструкція могла стати додатковим фактором у катастрофі, оскільки її розташування викликає питання щодо дотримання стандартів безпеки.

Авіакатастрофа в аеропорту Муан

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в аеропорту Муан розбився Boeing 73, який прибув з Бангкоку. На борту перебувала 181 людина, вижити вдалося лише двом.

Повітряне судно зійшло зі злітно-посадкової смуги та вибухнуло після зіткнення з бетонною стіною. Відомо, що воно приземлилося із прибраним шасі.

Однією з версій авіакатастрофи вважають зіткнення з птахом. Водночас деякі експерти зазначають, що, судячи з відео, більшість гальмівних систем літака не були активовані.

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