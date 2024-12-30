Він також належить компанії Jeju Air.

У Південній Кореї на ще одному пасажирському літаку виникла проблема з шасі. Пілотам вдалося успішно здійснити посадку.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на неназване джерело. Мова йде про повітряне судно, яке також належить компанії Jeju Air.

У понеділок пасажирський літак вилетів з аеропорту Кімпо в Сеулі у місто Чеджу, однак після зльоту зіткнувся з невідомою проблемою з шасі. Він повернувся в Кімпо, де зміг благополучно приземлитися.

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Авіакатастрофа в аеропорту Муан

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня в аеропорту Муан розбився Boeing 73, який прибув з Бангкоку. На борту перебувала 181 людина, вижити вдалося лише двом.

Повітряне судно зійшло зі злітно-посадкової смуги та вибухнуло після зіткнення з бетонною стіною. Відомо, що воно приземлилося із прибраним шасі.

Однією з версій авіакатастрофи вважають зіткнення з птахом. Водночас деякі експерти зазначають, що, судячи з відео, більшість гальмівних систем літака не були активовані.

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