За хвилину після ураження судна в небі було запроваджено режим "Килим", але екіпаж азербайджанського судна не отримував ніяких вказівок.

З'явилися нові подробиці аварії азербайджанського літака, який виконував рейс "Баку-Грозний". Вже точно можна сказати, що він був уражений засобами ППО над Наурським районом Чечні, які в цьому ж районі вели вогонь по двох БПЛА, пише проєкт "ВЧК-ОГПУ".

За два тижні до катастрофи біля аеропорту Грозного було встановлено два "Панцирі". Проєкт наголошує, що російська влада моментально зрозуміла, що сталося з пасажирським літаком, оскільки через хвилину після його ураження було оголошено режим "Килим".

Борт неодноразово намагався приземлитися в аеропорту призначення, але системи навігації були заглушені. У цей момент працювали засоби РЕБ, а коли повітряне судно взяло зворотний курс на Баку, то в небі над Чечнею його підбили.

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Всього того ранку над республікою було збито три безпілотники. Один прилетів з боку Вісаїтівського району, два інші летіли на північ, якраз над Наурським районом. Саме там і було завдано удару по літаку. Після поразки екіпаж повітряного судна спочатку прийняв те, що сталося за зіткнення з птахами.

"Зіткнення з птахами" сталося о 08.16. План "Килим", згідно з яким усі цивільні повітряні судна мали залишити небезпечну зону, було введено на хвилину пізніше - о 08.17, тобто відразу після "успішного" використання РЕБ та ППО.

"При цьому літак не отримував жодних попереджень. Згідно з регламентом, за цивільною частотою про "Килим" екіпажу борту повинен повідомити диспетчер, але, як випливає з розшифровки переговорів, жодних попереджень не було", - пише канал.

За даними проєкту, керівник польотів, який був відповідальним у фатальний день, стверджує, що про введення плану "Килим" він дізнався від військових лише о 08.21. До того моменту екіпаж літака, який виконував рейс "Баку-Грозний", вже повідомив про неполадки після "зіткнення з птахами" диспетчеру та запросив дані про запасний аеродром.

За даними джерел каналу, в аеропорту Грозного в десятих числах грудня було встановлено відразу два комплекси "Панцирь". Приводом до їх появи стали нещодавні "нальот" БПЛА з військових об'єктів столиці Чечні.

Падіння літака в Казахстані

25 грудня в місті Актау, що в Казахстані розбився пасажирський літак Азербайджанських авіаліній. На борту було 67 осіб, 38 – загинули.

Одне з азербайджанських джерел агентства Reuters, знайоме з розслідуванням, повідомило виданню, що попередні результати засвідчили, що літак був уражений російською системою ППО "Панцир-С". А зв'язок літака з диспетчерами було паралізовано системами радіоелектронної боротьби на підльоті до Грозного, зазначило джерело.

Депутат парламенту Азербайджану Расім Мусабеков також заявив, що відповідальність за трагедію лежить на Росії. Він наголосив, що Москва має вибачитися за атаку пасажирського судна засобами протиповітряної оборони. Але замість цього дехто в РФ намагається "замітати сліди".

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