Александер Шалленберг вважає можливим приїзд Лаврова на зустріч міністрів ОБСЄ у Скоп'є.

Глава Міністерства закордонних справ Австрії Александер Шалленберг позитивно висловився щодо можливої присутності глави МЗС РФ Сергія Лаврова на майбутній зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Він заявив, що було б "правильно" запросити чиновника на засідання міністрів ОБСЄ в Скоп'є. Це необхідно для майбутнього, вказав Шалленберг в інтерв'ю Die Presse.

"Я вважаю правильним запросити міністра закордонних справ Росії (Сергія Лаврова). Ця організація необхідна для майбутнього", - заявив він.

Він також висловив готовність вести переговори з Лавровим і акцентував, що Європа в питаннях зовнішньої політики повинна керуватися тверезим і прагматичним підходом.

Відзначимо, що у 2023 році щорічна зустріч глав МЗС 57 країн-учасниць ОБСЄ відбудеться в столиці Північної Македонії, в Скоп'є. Захід заплановано з 30 листопада по 1 грудня.

Росія намагається вбити своїми діями ОБСЄ

У жовтні 2023 року глава МЗС України Дмитро Кулеба провів зустріч з головним дипломатом Північної Македонії Буяром Османі. На спільній прес-конференції український чиновник підкреслив, що Росія своїми діями намагається вбити ОБСЄ, в якому зараз головує Республіка.

Він закликав Північну Македонії підтримати вигнання РФ з організації. За словами Кулеби, тільки так є шанс врятувати ОБСЄ.

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