Є реальний ризик воєнної конфронтації, зазначив очільник австрійського МЗС.

Міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявляє, що нові санкції проти Російської Федерації у випадку її подальшої агресії проти України будуть болісними для всіх країн, але Австрія їх підтримає.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Шалленберг сказав у Києві на спільній прес-конференції з міністрами закордонних справ України Дмитром Кулебою, Чехії – Яном Ліпавським та Словаччини – Іваном Корчком.

Шалленберг розповів, що вчора, 7 лютого, вони з колегами з Чехії та Словаччини здійснили візит на лінію розмежування на Донбасі й побачили, яким тяжким є становище на сході України.

"Існує реальний ризик воєнної конфронтації і агресії знову на європейському континенті", – сказав Шалленберг і додав, що у цей напружений час країнам Центральної Європи важливо підтвердити підтримку і солідарність з українським народом і підтримку суверенітету та територіальної цілісності України.

Читайте такожАвстрія не хоче, щоб через можливу агресію РФ проти України страждав "Північний потік-2"Глава МЗС Австрії зазначив, що ситуація зі стабільністю і безпекою в Україні прямо впливає на країни Центральної Європи. "Безпека України – це наша безпека", – підкреслив Шалленберг.

При цьому він сказав, що спільний інтерес для європейського континенту полягає у тому, аби не відбулося воєнної конфронтації та агресії.

"Ми не встановлюємо кордони за допомогою танків і ракет у 21-му столітті", – наголосив Шалленберг.

Він зазначив, що безпека є недоторканною, і це стосується України. "Не може бути безпеки першого класу, як і безпеки другого класу. Не може бути суверенітету першого класу і другого класу. Міжнародне право такого не знає", – сказав Шалленберг.

За його словами, у Європейському Союзі є твердий консенсус щодо нових санкцій проти РФ, які Австрія теж підтримає у випадку подальшої воєнної агресії РФ проти України.

"Австрія підтримає пакет санкцій. Так, це буде болісно для нас, але це буде болісно для усіх. Чи ми хочемо рухатися цим шляхом? Точно ні! Але здається, що ми повинні використати цей засіб стримування", – сказав Шалленберг.

Окремо він сказав, що уряд Австрії найближчими днями ухвалить рішення про надання нового пакету гуманітарної допомоги України у розмірі 2,5 млн євро, які будуть розподілені через Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Раніше федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що країни Заходу готові зазнати економічних втрат після запровадження санкцій проти РФ, якщо вона вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну.