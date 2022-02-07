Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розповіла про плани із застосування жорстких заходів проти РФ на випадок вторгнення Росії в Україну.

Країни Заходу готові понести економічні втрати після запровадження санкцій проти Росії, якщо вона вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну із застосуванням військ, стягнутих до українських кордонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою за підсумками їхніх переговорів у Києві.

"Ми намагаємося продовжити діалог з Росією, і тому разом зі Сполученими Штатами та НАТО передали письмові відповіді, у яких ми дали чітко зрозуміти, що м'яч на стороні Москви, і від Москви зараз залежить розрядка ситуації. І сенс дипломатії полягає у тому, аби продовжувати діалог. І є абсолютне розуміння, що будуть наслідки, якщо справа дійсно дійде до подальшої агресії проти України", - заявила Бербок.

Вона сказала, що це спільна позиція з Україною і міжнародними партнерами та друзями, що свідчить про спільну згуртованість.

Глава МЗС Німеччини підтвердила беззастережну підтримку територіальної цілісності й незалежності України.

"Ми усе зробимо для того, аби не відбулося подальшого загострення. Тому ми запланували низку жорстких заходів щодо Росії. Ці санкції є безпрецедентними і скоординованими та заплановані з усіма партнерами. Я ще хочу звернути увагу, що з огляду на тісні зв'язки з партнерами і моєї країни, ми також готові понести високу економічну ціну, адже мова йде про безпеку України", - наголосила Бербок.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати та їхні союзники підготували список російської еліти, найбільш наближеної до президента Росії Володимира Путіна, проти яких будуть запроваджені санкції у разі вторгнення РФ в Україну.

Раніше президент США Джо Байден не виключив можливості запровадження санкцій особисто проти самого Путіна.

20 січня Бербок заявила про готовність Німеччини розглянути обмежувальні заходи проти газопроводу "Північний потік-2" у разі нападу РФ на Україну.

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Нагадаємо, з початку листопада Росія зосередила навколо України понад 100 тисяч військ, які Путін, на думку Західної розвідки, може залучити для повномасштабного нападу на Україну.

Вже кілька місяців США і ЄС з Британією працюють над розробкою інструментів стримування агресії Кремля. Своєю чергою, Москва тисне на Вашингтон і НАТО ультиматумом щодо невступу України в Альянс.

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