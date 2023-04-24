Кілька людей постраждали, вони госпіталізовані.

У понеділок, 24 квітня, біля ринку в районі площі Давидка в Єрусалимі чоловік скоїв теракт. Він в'їхав на авто в натовп перехожих, серед них є постраждалі.

Як пише Jerusalem Post, внаслідок теракту постраждали 70-річний чоловік (він у важкому стані), 30-річна жінка, чоловік у віці 50 років і двоє 25-річних чоловіків (у них поранення середнього та легкого ступеня тяжкості). Всі постраждалі були госпіталізовані.

Терорист був ідентифікований як 39-річний житель Єрусалиму Хатем Неджима. Цей одружений чоловік, батько п'ятьох дітей, який не був відомий силам безпеки країни раніше. Відомо, що він страждав на психічні захворювання. Терорист був застрелений цивільною особою, яка перебувала на місці події.

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Силовики і військові прибули на місце за кілька хвилин. Внаслідок теракту зупинився рух транспорту від станції Давидка до Дамаських воріт.

Через кілька хвилин після нападу прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху виступав на церемонії Дня пам'яті в Єрусалимі і прокоментував подію.

"Цей напад в цьому місці і в цей момент нагадує нам про те, що Земля Ізраїлю і держава Ізраїль були надбані з великими стражданнями. Ці напади відбуваються з розрахунком на те, що вони можуть і будуть витісняти нас звідси, а якби могли, то вбили б усіх нас. Але вони не могли зробити це за нас, а ми могли зробити це за них. Ми створили славну країну з чудовою армією і чудовою поліцією", – сказав Нетаньяху.

Теракти в Ізраїлі

Раніше цього місяця одразу два теракти сталося в ізраїльському місті Тель-Авів.З різницею в кілька хвилин один злочинець відкрив стрілянину, інший навмисно скерував автомобіль на пішоходів.

У січні два теракти за день сталося в Єрусалимі. В обох випадках йшлося про стрілянину. У першому випадку нападник убив сімох і поранив ще трьох людей біля синагоги, у другому 13-річний стрілок поранив двох людей. Під час одного з терактів загинула українка Ірина Корольова.

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