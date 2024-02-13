Чарльз Браун розуміє, що є політичне керівництво, з яким доводиться працювати.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Чарльз К. Браун-молодший заявив, що довіра до США під загрозою через Дональда Трампа. Політик зневажливо відгукнувся про НАТО в недавніх заявах.

"Цього року виповнюється 75 років НАТО. І я вважаю, що ми зобов'язані підтримувати цей Альянс. Авторитет США стоїть на кону в кожному з наших союзів, і лідерство США як і раніше необхідно, затребуване і очікувано", - заявив Браун в програми NBC

За його словами, саме це послання він передає країнам НАТО, "розуміючи, що у кожного з нас є політичне керівництво, з яким нам доводиться працювати, і що вони визначають порядок денний".

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"Я зосереджений на тому, щоб продовжувати будувати і зміцнювати наші відносини з НАТО. І я розумію, що на політичному рівні будуть вестися різні діалоги. Моя робота полягає в тому, щоб переконатися, що ми робимо все можливе з нашими союзниками по НАТО у військовому аспекті, і я буду продовжувати робити це протягом усього часу", - підкреслив Браун, коментуючи заяви Трампа про Росію і НАТО.

Скандальна заява Трампа про НАТО - що відомо

Дональд Трамп під час свого виступу на передвиборчому мітингу розповів, що пригрозив лідеру однієї з європейських країн тим, що дозволить Росії "робити все, що вони хочуть" з країнами НАТО, які мало витрачають на оборону.

Заява викликала хвилю обурення, зокрема генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що подібні висловлювання "підривають всю нашу безпеку".

Спікер президета США Ендрю Бейтс назвав слова Трампа "жахливими і безпідставними". Сам же Джо Байден заявив, що заохочення Трампом російської агресії проти країн НАТО становить загрозу для американської безпеки.

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