Переважно саме Азербайджан використовується для перевезення авто до РФ.

У лютому було зафіксовано надзвичайний та незрозумілий потік британських розкішних автомобілів на мільйони фунтів стерлінгів до сусідніх з РФ країн. Про це свідчать офіційні дані Королівської податкової та митної служби Великої Британії, пише Sky News.

Зазначається, що в цьому місяці до Азербайджану було експортовано британських автомобілів на суму близько 26 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Цифри показують, що в останньому кварталі ця колишня радянська держава зі статусом країни з економікою, що розвивається, була 17-м найбільшим пунктом призначення для британських автомобілів, більшим за такі давно усталені експортні ринки, як Ірландія, Португалія та Катар. Підйом Азербайджану майже з точністю до місяця збігся з введенням санкцій на експорт автомобілів до Росії", - додають журналісти.

У виданні нагадали, що британські автомобілі заборонено ввозити до Росії, як товари "подвійного призначення", які можуть переформувати у зброю, а також обмеження стосуються для будь-яких авто, вартість яких становить понад 42 тисячі фунтів стерлінгів.

Проте навіть коли британський експорт автомобілів до РФ опустився до нуля, він різко зріс до сусідніх з РФ країн, серед яких Казахстан, Киргизстан, Грузія та особливо Азербайджан.

Журналісти зауважують, попри те, що неможливо довести, куди кінцево потрапляють ці вантажі, існує багато неперевірених свідчень того, що ці країни використовуються як канали для контрабанди заборонених товарів до РФ.

"Останні дані HMRC (Управління з податкових і митних зборів Його Величності - УНІАН) показують, що за три місяці до лютого середня вартість автомобілів, відправлених до Азербайджану, становила понад 115 000 фунтів стерлінгів, що робить цю невелику, відносно бідну економіку одним з найдорожчих ринків розкішних автомобілів у світі - поряд зі Швейцарією, Люксембургом і Саудівською Аравією", - пояснюють у публікації.

Загалом вартість британського експорту автомобілів до Азербайджану за два роки, які минули з моменту вторгнення РФ в Україну та введення санкцій, становить 523 млн фунтів стерлінгів, за попередні два роки ця цифра становила 58 млн фунтів стерлінгів.

Водночас Британська автомобільна лобістська група, Товариство виробників і торговців автомобілями (SMMT) наголосило, що таке 800% зростання може бути пов'язане з внутрішніми факторами в економіці Азербайджану, тому воно не пояснюється російськими санкціями.

"Британські автовиробники дотримуються всіх торговельних санкцій і засуджують будь-яку сторону, яка ставить це зобов'язання під загрозу. Експорт автомобілів з британських заводів до Азербайджану зріс з 2019 року завдяки багатьом факторам, включаючи значний запуск нових моделей, відкладений попит і зростаючий внутрішній апетит на британські розкішні автомобілі. Дійсно, дані ООН показують, що цього року з Азербайджану до Росії було офіційно експортовано лише два автомобілі будь-якого походження", - запевнив представник SMMT.

Попри те, що дані ООН свідчать про те, що кількість автомобілів, які офіційно експортуються до РФ, залишається на низькому рівні, ті ж самі дані говорять про те, що Азербайджан не поводить себе як звичайний авторинок, а, швидше за все, переправляє автомобілі з інших країн Центральної Азії.

Незважаючи на аналіз SMMT про те, що експорт авто можна пояснити лише внутрішніми факторами, експорт автомобілів з Азербайджану зріс на 4800% з моменту повномасштабного вторгнення РФ, однак більшість з авто було призначено, як зазначили в ООН, для Казахстану, Киргизстану, Грузії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У виданні додали, що за інформацією джерел в уряді Великої Британії, ці країни часто використовують для постачання товарів до РФ.

"Автомобілі - не єдині британські товари, експорт яких до Центральної Азії та Кавказу значно збільшився - це також компоненти та обладнання, що використовуються для виробництва зброї. Під час візиту до Киргизстану цього тижня міністр закордонних справ лорд Кемерон визнав, що Росія використовує країни Центральної Азії для обходу санкцій і розбудови своєї "військової машини"", - підкреслили у матеріалі.

Як ще Росія порушує санкції

Як писав УНІАН, Росія і Китай торгують новою міддю під виглядом брухту. Таким чином країна-агресор намагається обійти західні санкції. За інформацією китайської митниці, з грудня Китай закупив значно більше мідного брухту в РФ, водночас російські дані показують, що обсяг брухту, який експортується в країну, був незначним.

Також повідомлялось, що попри санкції, Росія різко збільшила свої доходи. У Мінфіні РФ заявили, що доходи за три місяці по березень склали 8,7 трлн рублів (94 млрд дол), збільшившись на 53,5% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року.

"‎Економіка продовжує зростати вражаючими темпами"‎, - сказала голова Центрального банку РФ Ельвіра Набіулліна.

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