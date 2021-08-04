Постраждалі жінки заявляли, що Куомо їх мацав, цілував та садив собі на коліна.

Президент США Джо Байден прокоментував секс-скандал з участю губернатора Нью-Йорка Ендрю Куомо.

Про це пише Reuters.

Американський глава вважає, що після підтвердження правоохоронних органів фактів вчинення злочину політик повинен звільнити крісло губернатора.

"Я думаю, що він повинен піти у відставку", – відповів Байден.

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Правоохоронці встановили, що Куомо домагався кількох жінок. Генпрокурор Нью-Йорка Летиція Джеймс заявила, що губернатор здійснював небажані дотики та висловлював образливі коментарі.

Постраждалі жінки заявляли, що він їх мацав, цілував та садив собі на коліна.

Також Куомо звинувачували в тому, що він нібито засунув руки під блузку помічниці та провів пальцем по шиї працівниці охорони. Він усі звинувачення відкидав.

Раніше екс-чиновниця Ліндсі Бойлен заявила, що в період з 2016 по 2018 рік Куомо робив неоднозначно коментарі в її сторону, пропонував зіграти в покер на роздягання, міг несподівано поцілувати її або торкнутись нижньої частини її спини чи ніг.

Зі звинуваченнями також виступила інша колишня помічниця Куомо - 25-річна Шарлот Беннетт. Жінка розповіла, що той демонстрував до неї неприхований сексуальний інтерес.

Автор: Яна Ставська