Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві.

Джо Байден почав свою першу закордонну поїздку у статусі президента США, звернувшись до росіян, що ті зіштовхнуться з «серйозними й значними» наслідками, якщо будуть займатися шкідливою діяльністю.

Про це він заявив, виступаючи перед близько тисячею військових на британській авіабазі, цитує Reuters.

Американський глава сказав, що передасть чітке послання Путіну, коли вони зустрінуться наступного тижня після окремих самітів з лідерами НАТО, G7 та ЄС.

«Ми не прагнемо конфлікту з Росією. Ми хочемо стабільних і передбачуваних відносин… але я ясно дав зрозуміти: Сполучені Штати відповідатимуть рішуче і конструктивно, якщо російський уряд займатиметься шкідливою діяльністю», – зазначив він.

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Байден заявив, що сповнений рішучості відновити трансатлантичні зв’язки і переосмислити відносини з Росією після чотирьох тяжких років правління Дональда Трампа, який загострив відносини з союзниками.

«Я направляюся на G7, потім на міністерську зустріч НАТО, а затим зустрінуся з паном Путіним, щоб повідомити йому те, що я хочу, аби він знав», – додав президент США, після чого військові привітали його слова аплодисментами й викриком: «Ура!»

«На кожному етапі шляху ми збираємося дати зрозуміти, що США повернулися, і демократії світу об’єднаються, аби вирішити найскладніші проблеми, що мають найбільше значення для нашого майбутнього», – наголосив Джо Байден.

Американський глава підсумував, що хоче дати зрозуміти Путіну та Китаю, що Європа і Сполучені Штати тісно пов’язані.

Візит Байдена

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві та стане заключною у першому закордонному турне американського президента. З-поміж іншого, глава США збирається порушити питання кібератак Росії, безпеку у Європі (і в цьому контексті – війну з Україною).

На тлі цієї поїздки США зазначили, що поки скасовують санкції проти оператора «Північного потоку-2» (російського проекту), хоча державний секретар Ентоні Блінкен попередив, що Вашингтон може переглянути вказане рішення.

Напередодні зустрічі з Путіним Байден мав телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським. Він, зокрема, висловив свою рішучу позицію щодо суверенітету України.

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Автор: Яна Ставська