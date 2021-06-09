Розширення Альянсу на схід президент Росії розцінює як червону лінію для своєї країни.

Президент Російської Федерації Володимир Путін вкотре негативно висловився про розширення НАТО, зокрема, про розширення шляхом інтеграції України.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

"Що стосується розширення НАТО, наближення інфраструктури НАТО до російських кордонів. Надзвичайно важлива річ для безпеки росіян, Росії, громадян нашої країни. Дивіться, було дві так званих хвилі розширення НАТО на схід. Зауважте, це відбувалося тоді, коли не було Криму, жодних подій після держперевороту в Україні, відносини між Росією і Заходом були рівними, цілком прийнятними... Проте всі наші стурбованості були проігноровані. ... Наплювали на наші інтереси - і все", - сказав Путін.

Він також розповів про "практичне значення" розширення НАТО для Росії, проілюструвавши небезпеку прикладом з ракетами.

"Ось, дивіться. Ми говоримо про якісь червоні лінії. Адже розширення НАТО на схід і наближення інфраструктури до наших кордонів має практичне значення для Росії. Чому? Ось Польща, Румунія стали членами НАТО. Американці легко домовилися з ними про розміщення там систем протиракетної оборони. Але пускові установки їх систем можуть бути використані для ударних комплексів, які досягають центру Росії, включаючи Москву, причому за дуже короткий час - 15 хвилин.

Уявімо собі, що Україна стане членом НАТО. Підлітний час від Харкова, скажімо, або, не знаю, Дніпропетровська до центральної частини Росії, до Москви, зменшиться до 7-10 хвилин. Це для нас червона лінія чи ні?"- Риторично запитав президент РФ.

Крім того, Путін навів аналогію зі США і запитав, чи було б для них червоною лінією, якби Росія розмістила свої ракети, наприклад, на канадському кордоні, за 7-10 хвилин польоту від Вашингтона.

21 квітня Путін заявив, що "організатори провокацій проти Росії", які загрожують корінним інтересам безпеки, "пошкодують так, як давно ні про що не шкодували". При цьому, за словами Путіна, Росія сама визначатиме "червоні лінії", які не варто переходити.

"Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти щодо Росії так звану "червону межу", а де вона проходитиме, ми будемо визначати в кожному конкретному випадку самі", - заявив він.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в коментарі Reuters зазначив: "Я прочитав повідомлення Путіна так: "ми будемо перетинати ваші "червоні лінії", але вам не дозволено перетинати наші, і ми будемо визначати, де наші "червоні лінії".

Згодом у Кремлі заявили, що для Російської Федерації "червоні лінії" щодо України проходять на "рубежі наших національних інтересів".

Окрім того, у Путіна заявляли, що "глибоко сумніваються", що вступ України до НАТО сприятиме завершенню збройного конфлікту на сході України.

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Автор: Катерина Комолова