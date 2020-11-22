Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена через пандемію COVID-19 пройде в скороченому режимі.
Про це повідомили на сайті CNBC.
Новий глава майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн заявив, що інавгурація не буде традиційною, щоб не поставити під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії.
Зазвичай інавгурація містила присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зборами людей на Національній алеї, а також обід із законодавцями і прийом в Білому домі.
«Ми почали деякі консультації з керівництвом палати і Сенату з цього приводу. Очевидно, це не буде такою ж інавгурацією, як раніше», - зазначив Клейн.
Читайте такожБайден визначився з кандидатурою на посаду держсекретаря - ЗМІ
Вибори у США: останні дані
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії виборників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- За кандидата від демократів проголосували 79 млн 641 тис. 365 виборців, за Трампа - 73 млн 661 тис. 779 виборців.
- Остаточно підрахунок голосів ще не завершено.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram