Джо Байден обійшов Дональда Трампа на президентських виборах / фото REUTERS

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена через пандемію COVID-19 пройде в скороченому режимі.

Про це повідомили на сайті CNBC.

Новий глава майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн заявив, що інавгурація не буде традиційною, щоб не поставити під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії.

Зазвичай інавгурація містила присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зборами людей на Національній алеї, а також обід із законодавцями і прийом в Білому домі.

«Ми почали деякі консультації з керівництвом палати і Сенату з цього приводу. Очевидно, це не буде такою ж інавгурацією, як раніше», - зазначив Клейн.

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Вибори у США: останні дані

  • Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
  • За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії виборників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
  • За кандидата від демократів проголосували 79 млн 641 тис. 365 виборців, за Трампа - 73 млн 661 тис. 779 виборців.
  • Остаточно підрахунок голосів ще не завершено.

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Автор: Денис Прядко