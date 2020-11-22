Зазвичай інавгурація містила присягу і промову нового президента в Капітолії США, а також обід з законодавцями і прийом в Білому домі.

Інавгурація новообраного президента США Джо Байдена через пандемію COVID-19 пройде в скороченому режимі.

Про це повідомили на сайті CNBC.

Новий глава майбутньої адміністрації Білого дому Рон Клейн заявив, що інавгурація не буде традиційною, щоб не поставити під загрозу здоров'я американців в умовах пандемії.

Зазвичай інавгурація містила присягу і промову нового президента в Капітолії США перед зборами людей на Національній алеї, а також обід із законодавцями і прийом в Білому домі.

«Ми почали деякі консультації з керівництвом палати і Сенату з цього приводу. Очевидно, це не буде такою ж інавгурацією, як раніше», - зазначив Клейн.

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Вибори у США: останні дані

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії виборників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

За кандидата від демократів проголосували 79 млн 641 тис. 365 виборців, за Трампа - 73 млн 661 тис. 779 виборців.

Остаточно підрахунок голосів ще не завершено.

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Автор: Денис Прядко