Байден заявив, що США приєднуються до інших країн, вимагаючи звільнення Протасевича та сотень політичних в'язнів, яких утримує режим Лукашенка.

Президент США Джо Байден назвав вимушену посадку пасажирського літака в Мінську і затримання журналіста Романа Протасевича "запереченням міжнародних норм" і засуджує подібні інциденти.

Про це повідомила прес-служба Білого дому. "США приєднуються до країн усього світу, вимагаючи його (Протасевича – ред.) звільнення, а також звільнення сотень політичних в'язнів, яких несправедливо утримує режим Лукашенка".

"Я приєднуюсь до багатьох закликів провести міжнародне розслідування для з'ясування усіх фактів справи", - йдеться в заяві Байдена, передає Українська правда.

Читайте такожВ Британії припустили причетність Росії до подій з літаком Ryanair у МінськуТакож Байден привітав новину про те, що Євросоюз закликав до цілеспрямованих економічних санкцій та інших заходів, і попросив свою команду розробити відповідні варіанти притягнення до відповідальності винних у тісній координації з ЄСоюзом, іншими союзниками, партнерами та міжнародними організаціями.

Крім того, президент США запевнив у беззаперечній підтримці народу Білорусі у його боротьбі.

Посадка борту Ryanair в Мінську: деталі

23 травня в аеропорту " Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Після посадки влада країни затримала засновника опозиційного Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину, які були на борту.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головредом NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29.

Того ж дня, 23 травня, Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

Обставини вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair в Мінську розслідуватиме міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО).

У свою чергу авіакомпанія Ryanair у коментарі з приводу вимушеної посадки свого літака зазначила, що від білоруської сторони прийшло повідомлення про загрозу безпеці на борту лайнера. При цьому перевізник не згадав, що його літак супроводжував білоруський винищувач, а після посадки з рейсу зняли журналіста Романа Протасевича та його дівчину.

Ряд європейських країн, а також США і Канада закликали звільнити Протасевича і заявили про можливе введення санкцій проти Білорусі за даний інцидент.

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Автор: Ірина Погоріла