У них виявили пестициди.

Російська Федерація заборонила ввозити в країну мандарини з Туреччини.

Про це повідомляється на сайті Росспоживнагляду.

У мандаринах від виробника Fikret Degirmenci виявили залишкові кількості пестициду "Хлорпірифос".

Відзначається, що його концентрація перевищує максимально допустимий рівень.

Читайте такожБомбардувальники США можуть знищити флот Росії - Forbes"У зв'язку з цим з 29 жовтня 2021 року до особливого розпорядження припиняється ввезення зазначеної харчової продукції на територію Російської Федерації згідно п. 5 ч. 1 статті 51 № 52-ФЗ "Про санітарно-епідеміологічне благополуччя населення", щоб не допустити виникнення і поширення масових неінфекційних захворювань (отруєнь) серед населення Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Україна вперше застосувала турецький безпілотник

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

Вже 26 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Автор: Віолетта Орлова