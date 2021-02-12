У BBC зазначили, що розчаровані таким рішенням уряду Китаю.

Державна адміністрація радіо і телебачення Китаю заборонила міжнародному інформаційний телеканалу BBC World News вести мовлення на території країни.

Про це пише "Радіо свобода".

Рішення було ухвалене через тиждень після того, як британський медіарегулятор відкликав ліцензію на мовлення китайського державного телебачення на території Великої Британії.

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Китайська влада пояснює заборону на мовлення BBC реакцією на "серйозні порушення" з боку британського телеканалу: його звинуватили в підриві національних інтересів і національної єдності в Китаї.

У BBC зазначили, що розчаровані таким рішенням уряду Китаю.

В МЗС Великої Британії вже назвали рішення "неприйнятним обмеженням свободи засобів масової інформації".

Ситуація зі свободою слова у Китаї

Це не вперше уряд КНР обмежує роботу іноземних журналістів у країні. Минулого року Китай анулював акредитації трьох журналістів видання The Wall Street Journal через критичний матеріал.

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Автор: УНІАН